EE. UU. Revisará Legalidad de Prohibiciones a Fusiles de Asalto

La Suprema Corte de EE. UU. examinará si las prohibiciones de fusiles de asalto infringen la Segunda Enmienda constitucional

Regeneración, 30 de junio de 2026.– La Suprema Corte de Estados Unidos examinará recursos legales contra prohibiciones de fusiles de asalto.

El tribunal evaluará si estas leyes estatales violan la Segunda Enmienda constitucional.

Dicha enmienda protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas.

La Corte tiende históricamente a favorecer interpretaciones amplias sobre este derecho.

El máximo tribunal escuchará los alegatos durante su próxima sesión anual.

Los magistrados determinarán si las prohibiciones actuales son compatibles con la Constitución.

Tribunales inferiores ratificaron previamente estas restricciones locales en diversas jurisdicciones.

La decisión impactará la regulación de armas en todo el territorio nacional.

Conflictos legales en estados y condados

Los casos analizados provienen específicamente del condado de Cook y el estado de Connecticut.

En estas regiones, las autoridades prohibieron fusiles semiautomáticos como el modelo AR-15.

Las legislaciones argumentan que dichas armas representan una alta peligrosidad para la población.

Connecticut fue escenario de la tragedia escolar en Sandy Hook durante 2012.

La Corte busca aclarar su propia jurisprudencia emitida durante junio de 2022.

Aquel fallo reconoció el derecho a portar armas fuera del domicilio.

Sin embargo, estableció excepciones razonables para proteger lugares sensibles específicos.

La interpretación actual genera dificultades significativas para los tribunales inferiores del país.

Precedentes y desafíos en la seguridad física

El tribunal intentó precisar sus criterios judiciales en junio de 2024.

Autorizó el desarme de personas que representen amenazas para terceros.

Esta resolución se derivó de un caso específico sobre violencia doméstica.

El nuevo análisis busca armonizar el derecho constitucional con la seguridad pública.

La sesión judicial comenzará formalmente a partir del mes de octubre.

Especialistas esperan una resolución definitiva sobre estas prohibiciones de armas.

El fallo podría modificar los límites de la Segunda Enmienda vigente.

El sistema judicial estadounidense enfrenta un reto jurídico complejo en este tema.