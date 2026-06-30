Sudáfrica: Marchan para Exigir Expulsión Masiva de Migrantes

Miles se manifiestan en Sudáfrica contra migrantes irregulares. Aumenta la tensión social. Extranjeros han abandonado el país recientemente

Regeneración, 30 de junio de 2026.– Miles de personas marcharon hoy en ciudades sudafricanas como Johannesburgo y Durban.

Los manifestantes exigen la expulsión urgente de migrantes indocumentados de Zimbabue y Malaui.

Grupos liderados por hombres con bastones y escudos tradicionales zulúes encabezaron las protestas.

La consigna principal pide cesar la contratación y el alquiler de viviendas a extranjeros.

A pesar del clima tenso, la policía mantuvo un monitoreo constante de los grupos.

Las autoridades informaron que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas durante el día.

«Siguen siendo en gran medida pacíficas», declararon las autoridades policiales.

Sin embargo, se reportaron detenciones aisladas relacionadas con saqueos en las zonas afectadas.

La policía ha intervenido para evitar la escalada de violencia en las calles.

Causas y consecuencias del clima xenófobo

El descontento social se basa en acusaciones sobre el costo de vida local.

Algunos ciudadanos aseguran que los migrantes irregulares encarecen los servicios básicos en los suburbios.

«Los extranjeros en situación irregular pueden pagarlos porque venden drogas a nuestra población», afirmó una manifestante en Durban.

La retórica contra la migración ha crecido rápidamente en los últimos meses.

Este sentimiento hostil ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos extranjeros recientemente.

Más de 25 mil personas de diversas nacionalidades han huido del país africano.

Muchos migrantes prefieren retornar a sus países para salvaguardar sus vidas propias.

Impacto humano y antecedentes de violencia

El país enfrenta una crisis recurrente de odio hacia la población migrante internacional.

Sudáfrica ya sufrió brotes de violencia xenófoba en años anteriores como 2008 y 2015.

Los incidentes actuales han causado la muerte de al menos cuatro extranjeros recientemente.

La situación humanitaria se agrava con el saqueo sistemático de comercios.

Los gobiernos de países vecinos han organizado autobuses para facilitar el retorno seguro.

Otros migrantes han decidido partir por sus propios medios para evitar confrontaciones mortales.

El gobierno sudafricano intenta controlar las tensiones para evitar mayor desestabilización nacional.

La preocupación internacional crece ante la posibilidad de que la violencia escale nuevamente.