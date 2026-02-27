EE UU: Venta de Petróleo a Cuba bajo condiciones Estrictas

Washington permite exportaciones de crudo a Cuba dirigidas exclusivamente al sector económico privado cubano

Regeneración, 26 de febrero de 2026.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un cambio en su política energética hacia la isla caribeña. Washington permitirá ahora la venta de petróleo y gas natural bajo lineamientos de control sumamente rigurosos.

La medida busca aliviar la escasez energética sin fortalecer directamente las estructuras del gobierno cubano actual.

Esta autorización depende totalmente de que el combustible llegue a manos de ciudadanos y empresas privadas cubanas.

Impacto de la crisis venezolana

Venezuela funcionó como el principal proveedor de crudo para Cuba durante más de veinticinco años continuos. Esta relación estratégica cambió drásticamente cuando Washington tomó el control total de las exportaciones petroleras venezolanas.

La detención de Nicolás Maduro generó sanciones inmediatas para cualquier entidad que intentara enviar crudo a La Habana. Estas acciones sumieron a la isla en una situación crítica por la falta de suministros energéticos básicos.

Nuevas normativas del Tesoro

El gobierno estadounidense publicó una nota explicativa detallando los requisitos necesarios para aprobar estas transacciones comerciales. Las empresas interesadas deben demostrar que el uso final del recurso será exclusivamente para el sector económico privado.

Se incluyen también permisos especiales para cubrir necesidades humanitarias urgentes detectadas dentro de la población civil cubana. «Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser para uso del sector privado cubano y para actividades económicas privadas», señalaron autoridades.

Respuesta del régimen cubano

La Habana enfrenta una de las peores crisis económicas registradas en las últimas décadas de su historia reciente. Ante el desabastecimiento, el gobierno castrista mostró disposición para negociar términos con los proveedores internacionales disponibles.

El régimen implementó medidas internas para flexibilizar la importación de hidrocarburos por vías que antes estaban prohibidas. Por primera vez en setenta años, Cuba autorizó la entrada de combustible mediante canales de gestión privada.

Logística y origen del crudo

El flujo logístico establece que el petróleo y el gas serán despachados directamente desde puertos estadounidenses. Aunque el origen inicial de los hidrocarburos sea Venezuela, la gestión administrativa recae bajo la jurisdicción de Washington.

Este mecanismo asegura que cada barril enviado cumpla con los estándares de transparencia exigidos por el Departamento del Tesoro. El control de los suministros busca garantizar que el beneficio recaiga en los emprendedores y no en el Estado.

Perspectivas del sector privado

El sector privado cubano emerge como el actor central en este nuevo esquema de intercambio comercial energético.

Las pequeñas y medianas empresas podrán ahora gestionar sus propios recursos para mantener sus operaciones productivas activas.