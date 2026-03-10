Adiós a Willie Colón: Nueva York Despide al Rey del Trombón

Miles de personas rinden tributo a Willie Colón en la Catedral de San Patricio tras su fallecimiento a los 75 años

Regeneración, 9 de marzo de 2026.– Nueva York despidió hoy a Willie Colón entre notas de trombones y una profunda melancolía colectiva. Familiares y admiradores se reunieron en la Catedral de San Patricio para honrar al arquitecto de la salsa.

El músico falleció el mes pasado a los 75 años rodeado de su círculo más íntimo de afecto. Su legado como activista social y genio musical marcó un hito imborrable en la historia urbana neoyorquina.

«Dejó una sombra gigantesca», expresó Diego Colón, hijo del artista, durante el primer y emotivo elogio fúnebre. El joven aseguró que el mundo entero cambió gracias a la música revolucionaria de su querido padre.

«Quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor», añadió conmovido ante la multitud presente en el templo. La ceremonia religiosa se transmitió en directo para miles de seguidores a través de plataformas digitales globales.

Sueños cumplidos en San Patricio

Su hijo Alejandro Miguel señaló que Willie siempre soñó con un funeral en la célebre catedral neoyorquina. «Lo logramos», afirmó con orgullo al ver el recinto lleno de flores y respeto hacia el trombonista.

Recordó con humor que de niño pensaba que su padre era mitad cantante y mitad policía local. El artista fue un férreo defensor de las fuerzas del orden y un incansable líder comunitario del Bronx.

«Gracias a ti, todos nos mantenemos más erguidos», concluyó Alejandro al cerrar su intervención en la misa. La liturgia combinó cantos en español e inglés para reflejar la identidad bilingüe del icónico músico fallecido.

El ataúd salió del recinto escoltado por colegas músicos que hicieron sonar sus instrumentos con fuerza y pasión. La escena capturó la esencia de un hombre que elevó la crónica urbana a niveles artísticos insospechados.

El hijo predilecto del Bronx

El obispo Joseph Espaillat ofreció una homilía cargada de anécdotas sobre la influencia cultural del salsero boricua. «En realidad aprendí qué era el trombón gracias a él», bromeó el obispo ante los fieles congregados.

Espaillat destacó que, aunque era del Bronx, lo más importante es que Colón era un hijo de Dios. «Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que esto no es el final», sentenció.

Colón produjo más de 40 álbumes y vendió 30 millones de copias en su extensa carrera profesional. Colaboró con leyendas de la talla de Celia Cruz, David Byrne y las estrellas de Fania All Stars.

Su música no solo fue ritmo, sino una herramienta de denuncia política y retrato de la calle. Temas como «El gran varón» se convirtieron en himnos fundamentales para la comunidad latina en todo el mundo.

se murió willie colón y así le dejo a la comunidad lgbt+ la canción de "el gran varón"pic.twitter.com/KsGJktepp6 — Ara-el ⛥ (@arycarangi) February 21, 2026

Legado de lucha y política

Además de su éxito artístico, Colón incursionó con éxito en la política de la ciudad de Nueva York. Fue asesor especial de los alcaldes David Dinkins y Michael Bloomberg durante sus respectivas gestiones en la metrópoli.

Luchó incansablemente por los derechos civiles de los hispanos residentes en territorio de los Estados Unidos. Su mánager, Pietro Carlos, destacó que el músico politizó la salsa y la llevó a escenarios antes impensados.

«La expandió, la vistió con crónicas urbanas», escribió Carlos sobre la evolución sonora que impulsó el trombonista. Su influencia trascendió las fronteras del género tropical para convertirse en un referente cultural de la diáspora.

A pesar de su fama mundial, su familia informó que Willie falleció en paz en un hospital neoyorquino. Le sobreviven su esposa Julia, sus cuatro hijos, varios nietos y una legión de seguidores eternos.

Ni el oro ni la plata compran la gloria que dejas. Entre aplausos y sones de "La Murga de Panamá",le decimos adiós al más grande.Santa sepultura para un hombre que hizo que el mundo entero bailara nuestras penas. ¡Hasta siempre, #WillieColon! 🙌🎶 video Cortesía Gracias maestro pic.twitter.com/qoKKVBUNuE — Mirla Castellanos (@mirlac) March 9, 2026

Un adiós entre armonías

El programa oficial del funeral destacó la extensa descendencia del artista y su amor por la familia. El entierro de los restos del músico se llevará a cabo de forma estrictamente privada próximamente.

Nueva York pierde a uno de sus hijos más ilustres, pero conserva una biblioteca sonora de valor incalculable. Las lecturas de la misa resaltaron su fe y su compromiso con la justicia social en América.

«Mientras lamentamos su ausencia, también celebramos el regalo atemporal de su música», manifestó la familia Colón Craig. Los recuerdos entrañables del compositor vivirán para siempre en cada rincón donde se escuche un trombón.

La ciudad que lo vio nacer hoy lo despide como el gigante de la cultura que siempre fue. Willie Colón deja un vacío inmenso, pero su ritmo seguirá marcando el paso de las nuevas generaciones.

El fin de una era musical

La partida de Colón representa el cierre de un capítulo dorado para la salsa brava de Nueva York. Sus diez nominaciones al Grammy avalan una trayectoria de excelencia y constante innovación en los arreglos musicales.

Su mánager subrayó que Willie logró que la salsa se escuchara en los lugares más prestigiosos del planeta. Hoy, el sonido de los trombones en San Patricio marcó la despedida final del «Malote» del Bronx.

La sombra del artista seguirá guiando a los nuevos talentos que buscan fusionar el arte con el activismo. Sus canciones permanecerán como documentos históricos de la vida latina en la gran manzana durante décadas.

Nueva York guarda silencio por un momento, pero la música de Colón resonará eternamente en sus calles ruidosas. Descansa en paz, el arquitecto de un sonido que unió a todo un continente bajo un ritmo.