Sheinbaum a Brasil entre junio y julio dice Lula

Sheinbaum y Lula conversaron sobre proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia informó la presidenta. Siempre un gusto

Regeneración, 9 de marzo de 2026. En redes destacan que la presidenta Sheinbaum visitará Brasil entre junio y julio según dio a conocer su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

Y es que ambos conversaron e incluso la presidenta publicó un mensaje en redes social con fotografía del evento.

Por su parte, Lula da Silva en X, también detalló la reunió al tiempo que reveló la prometida visita de la mexicana.

Lula

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil (…) La presidenta aceptó la invitación para la visita que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año”.

Escribió Lula.

Conversei por telefone, nesta segunda (9), com a presidenta do México, @Claudiashein, para tratar do fortalecimento das relações econômicas entre os nossos países e sobre o aprofundamento de nossa parceria bilateral. Em especial na área de energia.



Reiterei convite para que a… — Lula (@LulaOficial) March 9, 2026

Sheinbaum por su parte también celebró la conversación.

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia».

«Siempre es un gusto», puntualizó.

Al tiempo que en redes recuerdan antes hace 8 meses el mandatario brasileño invitó públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil.

Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.

Brasil

A través de sus redes sociales, el mandatario brasileño informó que la plática versó sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético”.

En la plática, Lula planteó organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado para reunir a la iniciativa privada de México y Brasil que permita explorar nuevas oportunidades de negocios.

En tanto fuentes subrayan los datos económicos para la relación México-Brasil en marzo de 2026 reflejan una fase de consolidación tras la llamada entre los mandatarios Claudia Sheinbaum y Lula da Silva el 9 de marzo de 2026.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto. pic.twitter.com/C8Rex6PIOF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Indicadores

Cabe destacar que en términos Macroeconómicos en 2026 se pronostica que la economía de Brasil crezca 1.9% este año, mientras que para México las proyecciones varían entre el 0.9% y 1.9%.

Además, el comercio bilateral anual se proyecta que alcance los 17 mil millones de dólares, un incremento respecto a los 14 millones 500 millones previos.

E incluso se dice que México busca superar los 700 mil millones de dólares en ventas externas totales para finales de 2026.

Como se indica las exportaciones específicas a Brasil cerraron 2025 en 4 mil 450 millones de dólares, lideradas por vehículos y maquinaria, señalan entre otros Trading Economics.



Y es que se indica que en marzo de 2026 iniciaron las conversaciones para revisar 900 fracciones arancelarias bajo los Acuerdos de Complementación Económica ACE 53 y ACE 55. Con el fin de elevar un 10% las inversiones mutuas.

Rubros

Por otra parte, en cuanto a sectores Prioritarios la agenda actual se centra en biocombustibles, integración de la industria automotriz. Así como cooperación en la producción de medicamentos.

El gobierno de Sheinbaum presentó un plan de inversión de 722 mil millones de pesos adicionales para 2026.

Estos, enfocados en trenes, energía y salud, donde se busca participación de empresas brasileñas.

Finalmente se subraya que la visita de Sheinbaum a Brasil sería para concretar acuerdos de complementariedad económica.

En tanto que en Brasil el panorama económico de la segunda mitad del año estará influenciado por las elecciones generales programadas para el 4 de octubre de 2026.



