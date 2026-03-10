Reducción de 44% en los homicidios dolosos a nivel nacional

Reducción continua mes con mes. Este febrero el más bajo en homicidios desde 2015. Octubre-febrero: 46 mil 405 detenidos de alto impacto

Regeneración, 10 de marzo de 2026. En redes destacan las cifras de seguridad dadas a conocer en las Mañaneras del Pueblo, con la presidenta Claudia y desde Palacio Nacional. Homicidios en febrero reducen a cifras de hace una década.

Y es que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo de 86.9 en septiembre 2024 a 48.8 en febrero 2026.

Como se indica, siendo febrero de este año el más bajo desde 2015.

Datos

Sheinbaum

«Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y como lo vamos a presentar, lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”.

Asimismo, subrayó que estos resultados derivan de la coordinación con los gobiernos estatales y del fortalecimiento del eje de Inteligencia y la investigación.

Esto, al crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, lo que ha permitido la detención de más de 46 mil presuntos delincuentes.

Mismo, factor que se relaciona con la reducción de delitos en el país.

Marcela

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que entre 2025 y 2026 el promedio diario de homicidios dolosos presentó una reducción del 35 por ciento, al pasar de 75 a 48.8.

Señaló que durante febrero de este año, ocho entidades federativas concentraron el 54.2 por ciento del total de homicidios dolosos.

Esto es: Guanajuato 9.4%; Sinaloa 7.9%; Chihuahua 7.5%; Baja California 7.2%; Morelos 6%; Veracruz 5.6%; Edomex 5.3% y Oaxaca 5.3%.

Agregó que, al comparar el primer bimestre de 2025 contra el mismo periodo de 2026. Así, 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios, respecto a febrero 2025.

Seguidamente detalló las reducciones, Guanajuato, -64%; respecto a septiembre 2024. Estado de México, con -61%, Jalisco con -58%, Nuevo León, con -68%, y Sonora, con -55%.

Por otra parte, respecto a octubre 2024, Guerrero, con -72%, finalmente, respecto a junio 2025, Sinaloa, con -44 por ciento.

Menos

Sobre los delitos de alto impacto, informó una disminución del 28 por ciento en los últimos 17 meses, mientras que, de manera anual, la reducción es del 53 por ciento de 2018 a febrero de 2026.

Esto, al pasar de 969.4 a 456.3. Con estas cifras, 2026 se perfila como el año más bajo en la incidencia de este tipo de delitos.

Harfuch secretario de Seguridad informó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, fueron detenidas 46 mil 405 personas por delitos de alto impacto.

Asimismo, se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego, 346.55 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo de 2026, se detuvo a 907 extorsionadores en 24 entidades.

E incluso, se recibieron 161 mil 112 llamadas al número 089, de las que 142 mil 973 (88.7 por ciento) fueron extorsiones no consumadas y 18 mil 139 (11.3 por ciento) fueron consumadas.

Derivado de ello, se iniciaron 5 mil 888 carpetas de investigación en Fiscalías.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, se brindaron 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites.

Esto, en beneficio de 3 millones 564 mil persona. Además 312 mil 48 visitas casa por casa; con 61 Territorios de Paz en 22 entidades.

Paz

Se han realizado 485 Ferias de Paz; se constituyeron 367 Comités de Paz; se recuperaron 376 espacios público.

Hubo 298 Mesas de Paz estatales y regionales que han llevado a cabo 8 mil 197 Jornadas por la Paz.

Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han canjeado de forma anónima y voluntaria 9 mil 201 armas de fuego.

Esto, por dinero en efectivo, así como 8 mil 697 juguetes bélicos por opciones educativas.

Puntualizó que por instrucciones de la Presidenta para reforzar el eje de Atención a las Causas se construirán y ampliarán 500 planteles de bachillerato. Con 200 mil lugares para estudiantes.

Al tiempo que informó, se edificarán 100 nuevos centros México Imparable, se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio. 5 mil boxeadores entrenan a 100 mil jóvenes en todo el país.