PAOT Suspende Evento de Tabé en Parque Lira

La PAOT frena montaje del espectáculo de luces en Miguel Hidalgo. Por falta de permisos del alcalde Mauricio Tabe

Regeneración, 26 de febrero de 2026.– La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) impuso sellos de suspensión en el Parque Lira. Esta medida frena el montaje de un espectáculo de luces. El evento se titula «Alicia en el País de las Maravillas».

La autoridad ambiental actuó tras recibir cinco denuncias ciudadanas.

Se argumentan posibles daños a las áreas verdes del sitio. También preocupa la protección al patrimonio cultural del parque.

Legisladores de Morena acusaron privatización del espacio.

La PAOT insiste en que no se presentaron autorizaciones. “La actividad debe contar con la autorización del INAH”, señaló.

También exigió el visto bueno de la secretaría de planeación. La medida precautoria seguirá vigente hasta cumplir con cada requisito.

🚨 @PAOTmx SUSPENDE el evento “Alicia en el País de las Maravillas” en Parque Lira.

No eran dichos ni exageraciones: había irregularidades.

Se montó un espectáculo privado sin cumplir la normatividad ambiental y patrimonial.



Las vecinas y vecinos tenían razón.

El espacio público… pic.twitter.com/vYIrhYXd3R — 𝐑𝐚ú𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐞ñ𝐚 (@RaulParedesP) February 24, 2026

Argumentos de la Procuraduría Ambiental

La PAOT realizó un reconocimiento de hechos el viernes. No localizaron al responsable de la empresa en esa visita. Debido a esto, dejaron un citatorio formal para los organizadores. El personal regresó al sitio el lunes 23 de febrero.

La empresa Beste Templen no presentó las evidencias necesarias. Faltaron los permisos de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento. Tampoco se exhibió la declaratoria de cumplimiento de la Sedema. La procuraduría decidió detener las obras de forma inmediata.

“No se cuenta con la declaratoria de cumplimiento de Sedema”. Esta frase resume la postura técnica de la autoridad ambiental. La PAOT busca proteger el valor histórico del parque público. Exige que se acrediten todos los vistos buenos federales correspondientes.

El conflicto escaló por la falta de documentación de Spotmet. Esta secretaría debe avalar eventos en zonas de valor patrimonial. La empresa debe tramitar ahora estos permisos ante el gobierno. Mientras tanto, la instalación de luces permanece totalmente detenida.

“Están rentando el parque para un evento privado, los vecinos ya no podemos pasar”, denunciaron manifestantes por la planeación de un evento privado en el Parque Lira, en Miguel Hidalgo.



🎥: 24 Horas pic.twitter.com/kH6QTMDq9k — @diario24horas (@diario24horas) February 9, 2026

Inconforme

Mauricio Tabe aseguró que la empresa cumplió los permisos y acusó exceso burocrático.

Desde luego sin explicar que se trataba de enriqucer un negocio privado, con versiones que afirman será de 200 millones con el señuelo de fondo de reparaciones para el parque.

Además de las afectaciones a los paseantes asiduos al emblemático Parque Lira.