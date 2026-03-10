Con EE.UU entendimiento con respeto a soberanía: Sheinbaum

Orgullosamente no a la intervención. EE.UU debe frenar armas ilegales y consumo de drogas. Hay acuerdos conjuntos y resultados

Regeneración, 9 de marzo de 2026. Durante la conferencia Mañaneras del Pueblo desde Palacio Nacional la presidenta de México reiteró la posición de colaboración con EE.UU bajo respeto a nuestro territorio y soberanía nacionales.

Y es que los periodistas preguntaron sobre las declaraciones de Trump que incluyen que México es epicentro del narco.

Desde luego, la frase seguida de reconocimiento a Sheinbaum y luego la queja de no dejar que el ejército de EE.UU intervenga en México.

Responde

Así, en respuesta a la prensa, Sheinbaum subrayó los términos actuales de la colaboración y sus resultados.

«Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que: cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que “no”; porque es la verdad, hemos dicho que “no”».

«Y orgullosamente seguimos diciendo que “no”», insistió.

Al tiempo que recalcó que «colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad».

«… pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las Policías estatales y las Fiscalías».

Entonces, en efecto, hemos dicho que “no”.

Avanza

Luego, indicó que se presentarán los datos de seguridad y los avances en la materia y luego, precisó algunas cosas que deben ser foco en EE.UU.

Lo anterior, al referirse al control de armas ilegales a México y el consumo de drogas en EE.UU.

«…, hemos avanzado. Mañana van a ver los resultados de Seguridad. Tenemos que seguir avanzando en los resultados».

Seguidamente, precisó que «hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a mostrar ya con más detalle».

Y puntualizó:

«Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México».

«Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 por ciento ―reconocido por el propio Departamento de Justicia de los EE.UU― viene de los EEUU».

Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, «estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales».

«Entonces, eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo, muchísimo«, aseguró.

Segundo

Y la otra—que hemos mencionado en otras ocasiones, muy importante— continuó Claudia, «es la disminución del consumo de drogas en los EE.UU».

Al tiempo que explicó que «no solamente es que deje de pasar droga de México a Estados Unidos; que ahí estamos colaborando muchísimo, se ha reducido a la mitad el fentanilo que cruza de México a los Estados Unidos y otras drogas también».

Y vamos a seguir trabajando porque «no queremos que las drogas lleguen, ni a los jóvenes de EE.UU ni a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo».

Pero hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es en la disminución «del uso de las drogas en EE.UU».

Luego recalcó que «en México estamos haciendo lo propio desde las escuelas y con las campañas en contra del consumo de drogas» recordó.

Motivos

Cabe resaltar que nuevamente la prensa interrogó sobre los dichos de Trump y en su caso qué impide que invadan México.

A lo que la mandataria respondió: «Hay un Entendimiento con ellos, que ha dado resultados».

«En las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo».

Asentó seguir colaborando en ese marco «con nuestros cuatro principios; principal: el respeto a nuestra soberanía y nuestro territorio».

«Ahí donde hay colaboración en inteligencia y otros temas, normalmente es a petición del Gobierno de México», reveló Sheinbaum.