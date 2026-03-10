Cuba: ONU Negocia con EE. UU. Combustible Humanitario

La ONU busca acuerdos con Washington para llevar combustible a Cuba ante la crisis energética y el bloqueo actual

Regeneración, 9 de marzo de 2026.–La ONU busca soluciones ante la falta de suministros en la isla caribeña. Negocian con Washington el ingreso de hidrocarburos con fines estrictamente humanitarios.

El representante Francisco Pichón confirmó estos acercamientos diplomáticos de alto nivel. Buscan aliviar el impacto del bloqueo petrolero de facto contra Cuba.

Francisco Pichón señaló que existen «intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios». Dijo que dialogan con el gobierno de Estados Unidos para asegurar el acceso a combustible.

Pichón busca que el recurso sirva específicamente para «operaciones de respuesta a la emergencia». La intención es proteger a los sectores sociales más vulnerables del país.

«El bloqueo de combustible a Cuba impuesto por una orden ejecutiva de Estados Unidos multiplica el riesgo humanitario, advierte un alto funcionario de la ONU. El Coordinador Residente de la ONU, Francisco Pichón, describe los esfuerzos para movilizar apoyo hacia sectores críticos.»

Prioridad en servicios vitales

El organismo internacional requiere movilidad para cumplir con sus funciones básicas. Buscan «garantizar los servicios vitales en centros de atención a personas vulnerables».

Actualmente, el acceso al recurso para las agencias está extremadamente racionado y limitado. La escasez paraliza programas de ayuda directa a la población cubana.

El representante advirtió que las visitas de campo son ahora muy escasas y difíciles. «Hay menor disponibilidad de fletes en Cuba», afirmó el funcionario de Naciones Unidas.

Los costos logísticos han subido debido a la falta crítica de suministros energéticos. Esta situación complica la labor diaria de los organismos internacionales destacados.

Obstáculos en la logística

La extracción de insumos en puertos y aeropuertos enfrenta trabas severas hoy. «Hemos experimentado dificultades en la disponibilidad de combustible», explicó Francisco Pichón recientemente.

La transportación desde la capital hacia las provincias está totalmente restringida por ahora. Sin fletes, la ayuda humanitaria no llega a los destinos necesarios.

Estados Unidos mantiene una política de máxima presión sobre el gobierno cubano. Washington justifica estas medidas por una supuesta amenaza excepcional de la isla.

Buscan un cambio de régimen mediante la asfixia económica y energética total. No han entrado barcos con combustible de forma oficial en dos meses.

Impacto de la crisis regional

La situación empeoró tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses.Caracas fue el principal proveedor de carburante durante los últimos cinco lustros.

El cierre brusco de envíos dejó un vacío crítico en la isla.Casi diez millones de personas sufren las consecuencias de este corte energético.

La escasez actual afecta directamente la vida cotidiana de todas las familias.El gobierno local aplica medidas de emergencia para racionar las ventas remanentes.

La ONU intenta mediar para evitar un colapso total de servicios básicos. La diplomacia busca abrir una vía humanitaria en medio del conflicto.

Escenario de parálisis operativa

El representante Pichón subrayó que sus operaciones están bajo una fuerte presión logística. Sin combustible, las agencias no pueden supervisar los proyectos en el terreno.

La crisis energética se traduce en un encarecimiento de todos los servicios básicos. Naciones Unidas requiere una excepción humanitaria para continuar con su misión.

La respuesta de Washington ante esta solicitud humanitaria sigue siendo incierta hoy. Pichón insiste en que el foco son los grupos con mayor riesgo social.

La parálisis de transporte afecta la distribución de alimentos y medicinas vitales. El mundo observa las negociaciones para evitar una crisis de mayores dimensiones.

Futuro de la asistencia

El éxito de la gestión de la ONU depende de la voluntad estadounidense. La isla enfrenta su momento más oscuro en cuanto a seguridad energética nacional.

Las autoridades internacionales mantienen la esperanza de lograr un acuerdo técnico pronto. Se busca proteger el bienestar de los ciudadanos por encima de la política.

Francisco Pichón reiteró que su meta es salvaguardar las operaciones de respuesta. La escasez actual no tiene precedentes cercanos en la historia de la región.

Cada día sin combustible agrava la vulnerabilidad de los hospitales y comedores. La ONU espera que la ayuda humanitaria prevalezca sobre las sanciones.