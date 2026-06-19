El Partido Comunista de Cuba aprueba la apertura económica

Las acciones económicas llegan por la presión de parte de EE.UU, que ha colocado a Cuba en una situación de emergencia

Regeneración, 18 de junio 2026– El Partido Comunista de Cuba dio luz verde a un conjunto de iniciativas de apertura hacia el libre mercado, como parte de un paquete económico de emergencia debido al bloqueo estadounidense.

Proyecto de ley

El proyecto de ley fue presentado el jueves en la Asamblea Nacional del país, donde su aprobación es prácticamente segura.

Este plan incrementaría las oportunidades para la iniciativa privada.

Además, podría establecer las bases para el desarrollo del sector inmobiliario en la isla.

Al mismo tiempo, contempla la transformación de empresas estatales en negocios privados con participación de accionistas.

Sector financiero

También permitiría la entrada de bancos privados al sector financiero cubano, que anteriormente había estado bajo control estatal.

Durante años, Estados Unidos ha mantenido un embargo comercial sobre Cuba, debilitando su economía.

Desde enero, la presión de Estados Unidos hacia Cuba se ha incrementado, y el gobierno de Donald Trump ha impedido el suministro de combustible a la isla.

Sin embargo, Díaz-Canel reconoció que algunos de los problemas económicos actuales son resultado de factores internos.

Burocracia

Mencionó la “lentitud, la burocracia y las normas que obstaculizan a quienes quieren producir”, así como las “decisiones que hemos postergado”.

“La situación exige cambios urgentes y necesarios”, aseguró.

En su discurso, Díaz-Canel sugirió que podría haber resistencia al plan de emergencia económica por parte de los sectores más estrictos del Partido Comunista.

Afirmó que algunas de las reformas «no contarán con un consenso total, pero no pueden ser pospuestas».

Apoyo de Castro

Raúl Castro, el exlíder cubano, quien fue denunciado por Estados Unidos en mayo, también ha expresado su apoyo al plan.

El jueves, se le preguntó al vicepresidente estadounidense JD Vance si la administración de Trump ahora enfocaría su atención en Cuba.

Esto ocurrió tras la firma de un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán.

Trump ha mencionado en varias ocasiones tanto ataques militares como lo que él llama una «asunción de control amistosa» en Cuba.

JD Vance

Vance contestó que Washington desea que los cubanos sean «felices y exitosos».

“Actualmente estamos hablando con el gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar sus costumbres para cambiar esa situación”, dijo Vance.

“Si toman decisiones acertadas, tendremos una relación mucho mejor con esa isla”, concluyó.