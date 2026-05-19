Kenia: 4 muertes y 30 heridos en protestas por combustible

Aumentó el precio del combustible en un 23.5% la semana pasada, tras un incremento previo del 24.2% el mes anterior

Regeneración, 19 de mayo 2026– En Kenia, al menos cuatro personas perdieron la vida y 30 resultaron lesionadas en medio de las manifestaciones a nivel nacional debido al drástico aumento del precio del combustible.

🇰🇪 At least 4 people have died in Kenya’s protests, stemming from skyrocketing fuel prices.



30 people have also been wounded.



Nairobi raised prices by as much as 23.5% last week, and 24.2% last month.pic.twitter.com/BJidM04Vi5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

Detenidos

De acuerdo con el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, al menos 348 individuos fueron detenidos el pasado lunes.

Esto ocurrió cuando las personas se reunieron en las calles para apoyar una huelga nacional de transporte público.

Es probable que el gobierno actúe con precaución, ya que las protestas en los últimos dos años han amenazado con volverse incontrolables.

Esto sucede a pesar de la dura represión que ha costado la vida a decenas de personas.

Protests in Kenya over fuel price hike have left four people dead and over thirty severely injured, with many arrested by police. pic.twitter.com/jvBa3zgW8F — Typical African (@Joe__Bassey) May 19, 2026

Muertes

“Hemos perdido a cuatro kenianos en la violencia de hoy, en la que también resultaron heridas más de 30 personas”

Comentó Murkomen en una conferencia de prensa transmitida por televisión.

Las calles que llevan al centro de Nairobi estaban vacías el lunes después de que la policía usara gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Los manifestantes arrojaron piedras y bloquearon las vías principales con neumáticos encendidos.

UPDATE: Four people died during violent youth protests in Kenya over rising fuel prices on the Thika Super Highway between Nairobi and Thika. #KSTVUpdates #KSTVNews pic.twitter.com/iPz9Yp33ZI — KSTV Uganda (@kstvug) May 18, 2026

Huelgas

Las huelgas han impactado a las grandes ciudades, incluidos Nairobi y la ciudad sureña de Mombasa.

Los sindicatos de transporte han exigido que el gobierno revierta el reciente incremento en los precios del combustible.

Kenia aumentó el costo del combustible en un 23,5 por ciento la semana pasada, tras un aumento previo del 24,2 por ciento el mes anterior.

Este aumento de precios está incrementando el costo de la comida y otros artículos esenciales.

🚨🇰🇪 BREAKING — NAIROBI – KENYA.



Ruto Regime Killed 4 in Crackdown On Fuel Price Protests. pic.twitter.com/XnqkhWBipG — Pamphlets (@PamphletsY) May 19, 2026

Carga

Lo que representa una carga adicional para muchos que ya enfrentan dificultades en la economía del país.

“Esta manifestación ha paralizado prácticamente la ciudad”, comentó Webb.

“Comenzó con las empresas de autobuses privadas, que proporcionan la mayor parte del transporte a cientos de miles de personas que se desplazan diariamente”.

El Ministerio de Energía y Petróleo respaldó el incremento en el precio del combustible.

🇰🇪❗️NAIROBI'S ON FIRE – Protesters are burning tires, throwing stones and blocking roads. Kenyan police fires back, but too harshly – 4 people are already dead. pic.twitter.com/j9EaLsglxs — ol (@oluremitinubu) May 19, 2026

Decisión

Sostuvieron que la decisión se tomó en un contexto de continua inestabilidad en los mercados petroleros globales resultado de la guerra en Irán.

Murkomen señaló que se habían movilizado «elementos delincuenciales» para atacar a la administración y a las propiedades privadas.

Afirmó que las manifestaciones habían sido «secuestradas por actores políticos con intenciones políticas».

Sin embargo, el líder opositor Rigathi Gachagua acusó al presidente William Ruto y a sus colaboradores de explotar a los kenianos para aumentar sus ganancias.

Mensaje

“Ese mensaje caló hondo entre la gente frustrada, la gente que vive al día.

Que ha tenido que soportar un aumento del 25 por ciento el mes pasado y otro similar anunciado la semana pasada.

Esto es devastador para quienes intentan salir adelante y para quienes trabajan en el sector del transporte”, afirmó Webb.