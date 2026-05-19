Cartel oficial del Corona Capital 2026, fechas y preventa

Los estelares del cartel son Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes, en tres días en que se presentan 68 grupos y artistas

Regeneración, 19 de mayo 2026– Se publicó por fin el cartel oficial del Corona Capital 2026, lo que emocionó a los fanáticos de la música, ya que el evento contará con algunos de los grupos y artistas más destacados a nivel internacional, estelarizando The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.

Festival

El festival en la Ciudad de México se llevará a cabo durante tres días, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se podrán disfrutar de géneros como rock, indie y pop.

El Corona Capital 2026 se realizará en un fin de semana de noviembre .Este año, el festival se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Artistas confirmados

Viernes 20 de noviembre

  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezile
  • CHVRCHES
  • CMAT
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • FCUKERS
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN Model
  • Rip Magic
  • The Sinseers
  • Sofia Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce the Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • The Hellp
  • Jordana Maisie Peters
  • Militaire Gun
  • MS Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Strawberry Guy
  • We Are Scientists
  • Stella

Domingo 22 de noviembre

  • The Strokes
  • The xx
  • Lola Young
  • Lil Yachty
  • BUNT. (In The Round)
  • Angine de Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky

Preventa

Con el anuncio del cartel del Corona Capital, también se dio a conocer la fecha de la preventa, que será el 26 de mayo de 2026 a través de Ticketmaster.

Para acceder a la venta anticipada, se requiere que el cliente tenga una cuenta de banco de Banamex, que es necesaria para completar la compra.

Además, si utilizas una tarjeta de crédito, puedes acceder a una promoción de tres meses sin intereses, sin un monto mínimo de compra.

Aunque no se dieron a conocer los precios de las entradas, podemos estimar el costo basándonos en los precios de la edición anterior de 2025.

Boletos y abonos

Los boletos se ofrecen en fases y el costo depende del momento en el que se compren.

También hay la opción de adquirir un abono, que es un pase para los tres días, o solo un boleto para un día específico.

Estos fueron los precios del festival el año pasado:

  • Abono General fase 1: $5,478
  • Abono Comfort Pass fase 1: $8,095
  • Abono Plus fase 1: $10,712
  • Abono Club fase única: $27,450
  • Boleto por un día fase 1: Desde $2,400

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