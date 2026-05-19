Cartel oficial del Corona Capital 2026, fechas y preventa

Los estelares del cartel son Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes, en tres días en que se presentan 68 grupos y artistas

Regeneración, 19 de mayo 2026– Se publicó por fin el cartel oficial del Corona Capital 2026, lo que emocionó a los fanáticos de la música, ya que el evento contará con algunos de los grupos y artistas más destacados a nivel internacional, estelarizando The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.

Festival

El festival en la Ciudad de México se llevará a cabo durante tres días, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se podrán disfrutar de géneros como rock, indie y pop.

El Corona Capital 2026 se realizará en un fin de semana de noviembre .Este año, el festival se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Artistas confirmados

Viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

CHVRCHES

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

FCUKERS

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN Model

Rip Magic

The Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana Maisie Peters

Militaire Gun

MS Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Stella

Domingo 22 de noviembre

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

Preventa

Con el anuncio del cartel del Corona Capital, también se dio a conocer la fecha de la preventa, que será el 26 de mayo de 2026 a través de Ticketmaster.

Para acceder a la venta anticipada, se requiere que el cliente tenga una cuenta de banco de Banamex, que es necesaria para completar la compra.

Además, si utilizas una tarjeta de crédito, puedes acceder a una promoción de tres meses sin intereses, sin un monto mínimo de compra.

Aunque no se dieron a conocer los precios de las entradas, podemos estimar el costo basándonos en los precios de la edición anterior de 2025.

Boletos y abonos

Los boletos se ofrecen en fases y el costo depende del momento en el que se compren.

También hay la opción de adquirir un abono, que es un pase para los tres días, o solo un boleto para un día específico.

Estos fueron los precios del festival el año pasado: