Cartel oficial del Corona Capital 2026, fechas y preventa

Los estelares del cartel son Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes, en tres días en que se presentan 68 grupos y artistas
Regeneración, 19 de mayo 2026– Se publicó por fin el cartel oficial del Corona Capital 2026, lo que emocionó a los fanáticos de la música, ya que el evento contará con algunos de los grupos y artistas más destacados a nivel internacional, estelarizando The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.
Festival
El festival en la Ciudad de México se llevará a cabo durante tres días, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se podrán disfrutar de géneros como rock, indie y pop.
El Corona Capital 2026 se realizará en un fin de semana de noviembre .Este año, el festival se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.
Artistas confirmados
Viernes 20 de noviembre
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- CHVRCHES
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- FCUKERS
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN Model
- Rip Magic
- The Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce the Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana Maisie Peters
- Militaire Gun
- MS Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Stella
Domingo 22 de noviembre
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- BUNT. (In The Round)
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
Preventa
Con el anuncio del cartel del Corona Capital, también se dio a conocer la fecha de la preventa, que será el 26 de mayo de 2026 a través de Ticketmaster.
Para acceder a la venta anticipada, se requiere que el cliente tenga una cuenta de banco de Banamex, que es necesaria para completar la compra.
Además, si utilizas una tarjeta de crédito, puedes acceder a una promoción de tres meses sin intereses, sin un monto mínimo de compra.
Aunque no se dieron a conocer los precios de las entradas, podemos estimar el costo basándonos en los precios de la edición anterior de 2025.
Boletos y abonos
Los boletos se ofrecen en fases y el costo depende del momento en el que se compren.
También hay la opción de adquirir un abono, que es un pase para los tres días, o solo un boleto para un día específico.
Estos fueron los precios del festival el año pasado:
- Abono General fase 1: $5,478
- Abono Comfort Pass fase 1: $8,095
- Abono Plus fase 1: $10,712
- Abono Club fase única: $27,450
- Boleto por un día fase 1: Desde $2,400