Hombre armado dispara a transeúntes en Egipto: 8 muertes

8 murieron y hay 5 heridos, luego de que un sujeto abriera fuego en la ciudad de Abnoub, en la provincia de Assiut, Egipto

Regeneración, 19 de abril 2026– Un tirador no identificado, que iba en una camioneta Jeep Cherokee negra, disparó contra transeúntes en la ciudad de Abnoub, en la provincia de Assiut, la noche del lunes 18 de mayo, resultando en la muerte de ocho personas y lesiones a cinco más, según un informe de Gulf News.

Gunman kills 8, including children, at busy Egypt transport hub https://t.co/O9t4T0swey pic.twitter.com/bMkpput2oM — Gulf Today (@gulftoday) May 19, 2026

Tiroteo

El sitio de noticias citó los reportes de los medios locales y mencionó que los asaltantes dispararon cerca de la calle Al Central antes de escapar del área.

Testigos relataron escenas de pánico y confusión mientras los habitantes trataban de huir de los disparos.

Después del ataque inicial, la policía logró ubicar al sospechoso, pero este se negó a rendirse.

Se produjo un intenso intercambio de disparos, durante el cual las fuerzas de seguridad lo abatieron.

Informe

Según el informe, la policía y ambulancias llegaron al lugar rápidamente tras recibir reportes del tiroteo.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona mientras los heridos eran llevados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La fiscalía mandó llevar los cuerpos de las víctimas a la morgue para la posterior investigación.

Los investigadores han comenzado a recoger pruebas e interrogar a los testigos mientras las autoridades intentan determinar la causa del ataque.

أسفر عن 8 ضحايا و5 مصابين.. مصرع ملثم أطلق النار عشوائيًا على أهالي أسيوط#العربية_مصر pic.twitter.com/Nc8eVaSp0G — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) May 18, 2026

Videos

Videos que se compartieron en redes sociales mostraban a multitudes reunidas cerca del lugar de los hechos, mientras los residentes reaccionaban en estado de shock.

Según se informó, se escuchaban gritos de mujeres tras presenciar las secuelas del tiroteo.

Hasta la noche del lunes, las autoridades egipcias no habían emitido un comunicado oficial concluyente sobre el incidente.

Los investigadores iniciaron el proceso de interrogar a testigos y recopilar evidencias para determinar el motivo del tiroteo.

Responsabilidad

Ningún grupo asumió la responsabilidad del ataque de manera inmediata.

Además, las autoridades no habían difundido un comunicado detallado sobre el número final de víctimas hasta la noche del lunes.

«En un momento la gente estaba en la calle, y en el siguiente había disparos en todas partes».

Así lo expresó un residente a los medios, añadiendo que se podían observar varios cuerpos en el lugar poco después del ataque.