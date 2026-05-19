Agente es acusado por disparar a un migrante en Minneapolis

La fiscal emitió una orden de detención a el agente Christian J. Castro, por herir a un migrante en un operativo el 14 de enero

Regeneración, 19 de mayo 2026– Los fiscales de Minnesota emitieron una orden de arresto a nivel nacional para un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), acusado de dispararle a un inmigrante venezolano en Minneapolis durante la Operación Metro Surge a principios de este año.

Fiscal

En una rueda de prensa, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, nombró al agente del ICE como Christian J. Castro, de 52 años.

Ella declaró que Castro disparó a Julio C. Sosa-Celis, causándole una herida en la pierna.

Mientras los agentes del ICE estaban tras la pista de otro hombre en el norte de Minneapolis el 14 de enero.

Según el informe de la denuncia, Castro enfrenta varios cargos por agresión con un arma, un crimen de segundo grado.

Disparo

Moriarty mencionó que Castro disparó su arma a través de la puerta principal de la casa donde estaban Sosa-Celis y otras personas, incluidos niños.

La bala atravesó la puerta e hirió la pierna de Sosa-Celis antes de quedar atrapada en la pared de una habitación donde estaba un niño.

Moriarty explicó esta situación a los medios de comunicación durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los cargos.

«Una agresión violenta ocurrió esa noche, pero fue el Sr. Castro quien la llevó a cabo.

Disparó a través de la puerta de una vivienda donde había varias personas, incluyendo niños, y afortunadamente no hubo más heridos», comentó Moriarty.

Cargos estatales

«El Sr. Castro es un agente del ICE, pero su identificación federal no lo protege de enfrentar cargos estatales por su comportamiento delictivo en Minnesota», admitió.

El tiroteo en el norte de Minneapolis sucedió apenas una semana después del asesinato de Renee Nicole Good el 7 de enero.

Y 10 días antes del asesinato del enfermero de UCI Alex Pretti a manos de agentes federales.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia se ha negado a presentar cargos contra ninguno de los agentes supuestamente involucrados en los tres tiroteos.

Error de identidad

Moriarty afirmó que su oficina está completamente lista para lo que venga a continuación, describiendo el incidente como un caso de error de identidad.

Moriarty también señaló que Sosa-Celis estaba en Estados Unidos de manera legal mientras los agentes del ICE buscaban inmigrantes sin documentos.

“No hay antecedentes recientes de algo así como lo que sucedió aquí”, afirmó Moriarty.