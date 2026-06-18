Parlamento Europeo: Sí a centros de migrantes fuera de Europa

Se aprobó un documento que respalda expulsar migrantes a los «centros de retorno» en países que no son de la Unión Europea

Regeneración, 18 de junio 2026– Este miércoles, el Parlamento Europeo dio su visto bueno al texto de la norma sobre Retornos, que permite, entre otros aspectos, la implementación de centros de devolución de inmigrantes en naciones externas y la aceleración de las expulsiones.

Aprobación

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados aprobaron el texto, contando con la oposición de España desde un comienzo.

La principal novedad del reglamento es que los países miembros podrán deportar a inmigrantes a los llamados «centros de retorno» que están en naciones fuera de la Unión Europea.

Se permitirá trasladar a los inmigrantes con una orden de retorno, salvo los menores no acompañados, a los «centros de retorno».

Estos estarán ubicados en un país que acepte recibir a los inmigrantes, basado en un acuerdo con un Estado miembro.

Posible arresto

Los ciudadanos de naciones no pertenecientes a la Unión que reciban dicha orden de retorno deberán colaborar con las autoridades.

Para facilitar su regreso, podrán ser detenidos, previo a una evaluación individual.

La detención tendría que ser autorizada por una autoridad administrativa o judicial, y podría durar hasta 24 meses.

El 11 de junio pasado, España presentó oficialmente su rechazo a esta normativa ante la UE mediante un documento.

Cuestionamiento

En él, cuestionó la legalidad y la proporcionalidad de algunas de las disposiciones.

Se refiere a la situación de personas en estatus administrativo irregular a quienes se les mantendría privadas de libertad más tiempo que a delincuentes condenados por crímenes graves.

Los acuerdos solo podrán realizarse con naciones externas a la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución.

Esto lo explicó el Parlamento Europeo en un comunicado.

Las autoridades nacionales deberán notificar a la Comisión y a otros Estados miembros antes de que la norma entre en vigor.

Votación

La votación fue celebrada con aplausos por parte de los grupos de derecha, mientras que se oyeron gritos de «Shame on you» (dan vergüenza) por parte de algunos eurodiputados de izquierda.

«Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a permanecer regresen a sus países de origen.

Por eso, mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de estancamiento, Europa contará con ellas.

El retorno es el último componente del sistema europeo de gestión migratoria y estoy muy orgulloso de colocarlo en su lugar».

Expresó el eurodiputado Renew Malik Azmani, quien es el ponente del texto.

Críticas

Mientras tanto, la norma es muy criticada desde la izquierda, que considera que atenta contra los derechos fundamentales.

«Hoy es un día triste para los derechos humanos», manifestó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán.

Asegura que este reglamento «facilita la creación de un ICE europeo» en alusión a la política antiinmigración de Donald Trump.

De la misma manera que se establecen instalaciones en naciones que no cumplen con los derechos humanos para encarcelar hasta a familias con menores.

Derecho de asilo

«Hoy, el derecho de asilo ha llegado a su final en este Parlamento», declaró Galán, del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

El texto todavía necesita ser aprobado oficialmente por el Consejo y, más tarde, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de que comience a aplicarse.