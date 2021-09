Enrique Guzmán insiste en que las acusaciones de su nieta Frida Sofía no son ciertas; argumenta que actualmente las denuncias «están de moda»

El ‘ídolo de la jueventud’ dijo que sigue sin superar las acusaciones de su nieta

Regeneración, 22 de septiembre de 2021. El cantante Enrique Guzmán reapareció en los medios de comunicación tras la polémica que generó la demanda de Frida Sofía en su contra.

Recordemos que en abril, su nieta Frida Sofía aseguró ser víctima de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

Lo anterior causó dudas sobre el pleito de la dinastía Guzmán, debido a las respuestas que han mantenido frente a los medios y redes sociales.

A pesar de que la hija de Alejandra Guzmán no ha informado nada sobre los avances en su denuncia, el cantante mencionó que sigue sin superar las acusaciones de su nieta.

En entrevista durante el programa ‘Hoy’, Enrique Guzmán volvió a responder a las dudas sobre la denuncia de abuso que hay en su contra.

Aunque el intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ se ve más relajado y tranquilo respecto al tema de su nieta Frida Sofía, pero sigue mostrando molestia por los cuestionamientos.

Sin embargo, él declaró que, desde su perspectiva, el tema de los señalamientos sobre abuso sexual es una moda que le tocó enfrentar.

Por otra parte, el abuelo de Frida Sofía insiste en que las acusaciones no tienen sustento y que él no sería capaz de cometer abuso en contra de sus propias nietas.

Esta no es la primera ocasión en la que Enrique Guzmán reafirma su presunta inocencia en el caso, ya que en otras entrevistas ha relatado que la denuncia podría ser un tipo de venganza.

Por ello, a mediados de mayo, el cantante arremetió en contra de su nieta, e interpuso una demanda por difamación.

«Tengo mucho coraje, mucha gente me molesta diciéndome que soy un puerco, cuando son inventos de una niña. Va a terminar en la cárcel» declaró Guzmán tras la denuncia.

Ante el cuestionamiento sobre la superación de Enrique Guzmán respecto a las acusaciones de Frida Sofía, el cantante afirmó que sigue afectado.

«No lo he superado… hasta que no recapacite y no hable las cosas con verdad, no pasa nada»