Frida Sofía reafirmó que sí actuará legalmente contra su madre y abuelo

La influencer aseguró que si actuará legalmente

Regeneración, 9 de junio de 2021. La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, rompió el silencio y salió a declarar sobre las denuncias en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

A pesar de que la hija de la Guzmán dio a conocer el 15 de abril que estaría actuando legalmente en contra de su madre y abuelo, hasta la fecha no existe ninguna denuncia de su parte.

Por ello, la modelo decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar los detalles al respecto.

La entrevista del año con Gustavo Adolfo Infante

Para comenzar con su comunicado, la cantante explicó que no puede viajar a México, debido a su situación migratoria, situación que ya está resolviendo.

En segunda instancia, Frida Sofía afirmó que su entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no tenía ningún propósito económico.

«Mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tienen sobre mi persona»

Señaló que «tenía ganas de sentarme frente a frente con él y su público para que me conocieran».

Frida Sofía declaró que ella fue quien le pidió al periodista de espectáculos que no editara nada de la entrevista para que se dejara ver con toda la verdad.

«No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva y a muchos les cuesta entender que esta fue una exclusiva que yo vendí»

La influencer destacó que se sintió liberada y fortalecida tras hablar de su verdad, sin embargo, mencionó que le ha sido difícil hablar frente a las cámaras desde entonces.

«La entrevista me abrió los ojos para ver lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para nosotros» declaró Frida Sofía.

La presunta víctima actuará legalmente contra Enrique y Alejandra Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán afirmó que el abuso es el principal trauma de las mujeres porque se llega a presentar dentro de las propias familias.

«Viví muchas cosas que ningún adolescente merece vivir, me duele estar dentro de esta situación»

Por otra parte, señaló que «es un dolor profundo no sentirme querida ni protegida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y chantaje».

Frida Sofía recalcó que su madre no la ha protegido como debería, además de que uno de sus dolores más fuertes es que no la apoya para buscar justicia a su favor.

«Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por diversos hechos. Busco justicia, no venganza.»

La nieta de Enrique Guzmán concluyó su comunicado diciendo que quiere que su caso se convierta en un ejemplo para otras mujeres que han sido abusadas.

Asimismo, reiteró que lo que busca es justicia y lograr desnormalizar el abuso dentro del seno familiar.

Frida Sofía denuncia abuso por parte de su abuelo

Los señalamientos contra Enrique Guzmán se dieron a conocer a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Desde entonces, la familia Guzmán se ha fragmentado, ya que la polémica provocó que el intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ actuara legalmente contra su nieta.

Las peleas y diretes entre estos personajes han sido objeto de la división, ya que hay quienes le creen a Frida Sofía y quienes están del lado de Enrique Guzmán.

Mientras tanto, el abuelo de Frida Sofía ha declarado ante los medios que hará todo lo posible por enviar a su nieta la cárcel porque manchó su nombre.

Además, Alejandra Guzmán, madre de la presunta afectada ha reiterado su apoyo hacia su padre Enrique, dejando a un lado las declaraciones de su propia hija.