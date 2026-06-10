Nuevas Rutas de Trolebús Benefician a 300 mil Usuarios

Jefa Clara inauguró dos nuevas rutas de Trolebús eléctrico. Suma 100 kilómetros de electromovilidad en beneficio del sur y poniente de la CDMX

Regeneración, 9 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, inauguró dos nuevas rutas de Trolebús totalmente eléctrico.

Estas líneas son la ruta Cero, “El Chapulín”, y la ruta 14, “Animales Silvestres”. Ambas beneficiarán directamente a más de 300 mil habitantes del sur y poniente.

Por esta razón, la mandataria destacó la gran relevancia de este proyecto sustentable para los ciudadanos.

“Hemos invertido en conjunto mil 600 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil personas”, afirmó.

La multimillonaria inversión transforma el transporte público de la Ciudad de México hacia un modelo limpio.

Conectividad eficiente y reducción del impacto ambiental

La ruta “El Chapulín” recorrerá 22.1 kilómetros desde el Centro de Transferencia Modal Chapultepec al Metro Universidad.

Esta línea atenderá a 65 mil usuarios diarios en un tiempo estimado de 53 minutos.

Además, cruzará las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán de forma rápida.

Como consecuencia de este avance, el gobierno capitalino logró chatarrizar 132 unidades antiguas de transporte público.

“Cuando sustituimos ese microbús o ese autobús por un trolebús eléctrico ganamos aire limpio”, indicó la Jefa de Gobierno.

El beneficio ecológico equivale a plantar más de 150 mil árboles en la capital del país.

Expansión del transporte eléctrico en el sur de la ciudad

Por su parte, la ruta 14 “Animales Silvestres” correrá de Huipulco a Universidad con 13.2 kilómetros de extensión.

El nuevo corredor conectará eficazmente con el Tren Ligero y la Línea 3 del Metro capitalino.

Esta obra mejorará la movilidad en la zona sur de Santa Úrsula con traslados de 33 minutos.

De este modo, las autoridades locales cumplieron su promesa de infraestructura antes del magno evento deportivo internacional.

“Avanzamos con ello, como lo hicimos en nuestro compromiso de tener antes del Mundial 100 kilómetros nuevos de electromovilidad”, resaltó.

Los nuevos trolebuses cuentan con acceso universal para asegurar la inclusión de personas con discapacidad.