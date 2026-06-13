Éxito Rotundo en Jornada Inaugural de Festivales

La Jefa de Gobierno Clara Brugada reconoció el trabajo oficial y el comportamiento ciudadano durante el arranque del Mundial 2026 en CDMX

Regeneración, 12 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México calificó la jornada inaugural del torneo internacional como un éxito rotundo.

Clara Brugada Molina reconoció públicamente el gran esfuerzo realizado por miles de servidores locales durante este histórico jueves.

Los empleados gubernamentales vigilaron permanentemente el orden y coordinaron el transporte público en puntos clave de la capital.

Con evidente orgullo por los resultados, la mandataria afirmó: “Ayer en la ciudad enfrentamos un enorme desafío complejo y estuvimos a la altura de la historia”.

En consonancia con este despliegue operativo, la mandataria capitalina resaltó que la metrópoli garantizó condiciones óptimas para todos los asistentes.

Los operativos especiales permitieron que millones de aficionados locales y extranjeros disfrutaran la fiesta deportiva con total tranquilidad.

Esta fecha memorable representó un hito organizativo que marcará profundamente el legado social de la presente administración local.

Brugada Molina sostuvo con firmeza que se vivió “una jornada que va a quedar grabada en la memoria colectiva de una generación”.

Los 18 Festivales Futboleros de la #CapitalDeLaTransformación son espacios gratuitos para convivir, jugar, disfrutar actividades culturales y deportivas, y celebrar juntos que #LaPelotaVuelveACasa.



¡Te esperamos para vivir esta gran fiesta! pic.twitter.com/ymzkUce3s4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 13, 2026

Democratización del deporte en los territorios

Como parte de esta estrategia de inclusión, el gobierno local descentralizó las actividades del torneo hacia las distintas demarcaciones territoriales.

Las autoridades instalaron dieciocho festivales futboleros gratuitos y un macro evento interactivo sobre la plancha del Zócalo capitalino.

Estas zonas recreativas permitieron el disfrute equitativo de los encuentros sin importar la condición económica de los ciudadanos.

La funcionaria destacó estas acciones señalando que “la Ciudad de México volvió a demostrar de qué está hecha” ante el mundo.

Paralelamente a estas celebraciones populares, la masiva afluencia al Estadio Azteca transcurrió de manera sumamente ágil, pacífica y ordenada.

El comportamiento respetuoso de la fanaticada facilitó notablemente las labores preventivas de los cuerpos de seguridad pública.

Millones de personas conectaron sus emociones en una experiencia comunitaria única que rebasó por completo las fronteras nacionales.

La Jefa de Gobierno expresó con entusiasmo: “En estos encuentros se tuvo este gran momento donde millones de corazones a nivel mundial latieron al mismo tiempo”.

Reconocimiento total a la Selección y la ciudadanía

Más allá de la excelente organización civil, la mandataria capitalina envió una calurosa felicitación al representativo conjunto del balompié nacional.

El cuadro tricolor venció a la escuadra de Sudáfrica en el partido inicial desatando una enorme euforia colectiva.

Brugada Molina externó su total respeto hacia los jugadores por su destacada entrega en la cancha de juego.

La líder de la ciudad dedicó palabras emotivas diciendo: “A la Selección Mexicana nuestra admiración por defender con honor y dignidad los colores de México”.

Asimismo, la funcionaria aplaudió la actitud festiva pero civilizada que mostraron los habitantes de la gran urbe.

Al cierre de su discurso, la Jefa de Gobierno expresó “un gran reconocimiento por su comportamiento ejemplar” a toda la ciudadanía.