Colima: Sheinbaum Entrega Beca Rita Cetina a estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum inició en Colima la entrega de la Beca Rita Cetina para beneficiar a miles de alumnos

Regeneración, 13 de junio de 2026.– La presidenta de México encabezó un evento masivo en el estado de Colima este viernes.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo celebró el fortalecimiento de la educación pública en todo el territorio nacional.

La mandataria estatal y diversas autoridades locales acompañaron el arranque oficial de este importante programa social.

Con un fuerte grito, la titular del Ejecutivo federal exclamó: “¡Qué viva la educación pública!”.

Este nuevo esquema busca transformar el acceso a las aulas para las familias mexicanas más vulnerables.

Anteriormente, los apoyos económicos oficiales se otorgaban bajo criterios estrictos de calificaciones escolares elevadas.

La presidenta criticó la visión del pasado que excluía a un gran sector de la comunidad estudiantil.

Ahora, el gobierno federal prioriza la universalidad para garantizar la permanencia de los jóvenes en las escuelas.

Inversión histórica en la educación colimense

El presupuesto asignado para esta entidad federativa asciende a la cifra de 650 millones de pesos.

Dicho monto financiero dará cobertura integral a una población de más de 57 mil estudiantes locales.

Las autoridades confirmaron que el beneficio se destinará directamente a quienes cursan el nivel básico actual.

“Deben tener oportunidades todos los estudiantes”, recalcó de forma contundente la mandataria del país durante el mitin.

Para profundizar en este argumento social, Sheinbaum recordó su amplia trayectoria en el ámbito de la docencia.

Compartió con la audiencia sus vivencias personales como alumna becada en programas de maestría y doctorado.

Afirmó que su prioridad como profesora universitaria siempre fue impulsar el libre tránsito escolar de sus jóvenes pupilos.

A partir de esa experiencia, la presidenta defiende firmemente que la formación académica es un derecho fundamental.

Operación de las tarjetas y metas del programa

Por otra parte, la logística de entrega se realizará mediante la distribución regulada de tarjetas bancarias oficiales.

Los depósitos monetarios comenzarán formalmente a partir del próximo mes de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional.

Los beneficiarios recibirán de manera puntual la cantidad de mil 900 pesos de forma bimestral.

Este recurso económico busca aliviar la carga financiera de los hogares al iniciar el ciclo escolar.

En ese sentido, el dinero servirá principalmente para la adquisición necesaria de uniformes y útiles escolares nuevos.

La administración central busca proveer lo indispensable para que los infantes acudan diariamente a sus planteles educativos.

Al concluir el acto masivo, la funcionaria reafirmó su compromiso absoluto con el bienestar de la niñez.

Antes de partir hacia Manzanillo, Sheinbaum prometió solemnemente: “Siempre estaré al pendiente de los niños y niñas de México”.