Renovación del Hospital de Xoco: Moderna Área de Urgencias

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la remodelación de urgencias en el Hospital General Xoco con tecnología de vanguardia médica

Regeneración, 12 de junio de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó la renovación integral del área de Urgencias del Hospital General Xoco.

Esta unidad médica resulta vital para la atención de personas sin seguridad social en la Ciudad de México.

Actualmente, el emblemático nosocomio capitalino brinda atención anual a más de 44 mil pacientes en la entidad.

Como consecuencia de este esfuerzo, el espacio cuenta ahora con un quirófano inteligente totalmente digitalizado de última generación.

“Invertir en salud pública es salvar vidas y garantizar que las personas reciban la mejor atención posible», afirmó Brugada Molina.

Por esta razón, la nueva infraestructura tecnológica permitirá realizar procedimientos médicos mucho más precisos y seguros.

Capacidad de respuesta inmediata

Por otra parte, las autoridades pusieron en operación una nueva sala de choque completamente equipada en el lugar.

Este espacio especializado funcionará principalmente para la estabilización de pacientes en estado crítico por accidentes o infartos.

Dicha mejora sustancial fortalece la capacidad de respuesta inmediata del hospital ante cualquier emergencia ciudadana.

Con el propósito de complementar este avance, el área de urgencias incorporó un tomógrafo portátil único en América Latina.

Al respecto, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, destacó que la modernización fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias críticas.

“La renovación de este espacio contribuirá a salvar más vidas mediante servicios más eficientes», aseguró la funcionaria local.

🏥✨ El Hospital General de Xoco fortalece la atención a la salud con la inauguración de su nueva área de urgencias.



⛑️ Mayor respuesta ante emergencias, atención oportuna y mejores condiciones para salvar vidas cuando cada minuto cuenta.



❤️🩺 Seguimos construyendo una Ciudad… pic.twitter.com/Tl3JOzmF5h — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) June 12, 2026

Integración y servicios universales

En consonancia con lo anterior, el proyecto se alinea al plan de integración del sistema público de salud nacional.

La mandataria capitalina respaldó las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la atención médica universal.

Además, el gobierno local sumó previamente 25 nuevas ambulancias equipadas para optimizar los traslados en la capital.

Finalmente, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el gran compromiso de la administración de la ciudad.

“Lo que hoy inauguramos es la unidad de urgencias más moderna de América Latina», expresó el servidor público.

De este modo, la transformación del Hospital Xoco consolida un servicio médico digno, gratuito y de alta calidad.