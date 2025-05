Feminicidas de niña Fátima a prisión 170 años cada uno

NIña Fátima asesinada en 2020. Tenía 7 años. Giovanna “N” y Mario “N” por secuestro agravado 100 años de prisión y otros 70 años más por feminicidio

Regeneración, 30 de abril de 2025. En redes destacan la sentencia de 170 años de cárcel para cada uno de los dos detenidos por el asesinato de la niña Fátima en Xochimilco en 2020.

Los acusados Giovanna “N” y Mario “N”, ultimaron a la menor de 7 años el 11 de febrero de 2020.

Fátima

Y es que se destaca que el juicio duró alrededor de cinco años, teniendo como víctima a Fátima Cecilia Aldrighett Antón

Se indica que en juicio oral en el Reclusorio Oriente, en la CdMx; el juez Mayorga del Tribunal Superior de Justicia determinó que por secuestro agravado cada uno de los acusados recibiría 100 años de prisión.

Además, más 70 años por el delito de feminicidio; alcanzando así las penas máximas por cada crimen.

“(…) el juez ordenó que haya comunicación con la SEP para que se alfabetice en todas las escuelas a los menores de edad, a los niños y las niñas para que conozcan sobre sus derechos».

«…, para que ellos mismos puedan alzar la voz y además también ordenó que todas las escuelas de la Ciudad de México se refuercen los protocolos para las entradas y salidas de las escuelas».

Lo anterior, dijo Sonia López tía de la niña Fátima.

Legal

Cabe destacar que Fátima fue secuestrada por allegados de los padres de la menor, al salir de la escuela primaria en la que estudiaba, ubicada en Xochimilco.

Cuatro días de su desaparición su cuerpo fue localizado con señales de violencia.

Incluso el caso legal tuvo una anulación del primer juicio en noviembre del año pasado, debido a que la jueza causó baja médica.

Esto es, invalidando así 30 audiencias que llevaba el caso desde que ocurrió el feminicidio.

Ante esto, el nuevo proceso inició a finales del año pasado, en donde los familiares de Fátima tuvieron que presentar una vez más todas las pruebas y testigos durante cinco meses.

Confesión

Por otra parte, en portales destacan el momento de la detención de los agresores de Fátima, contado por la tía de Mario «N», quien los denunció.

En entrevista televisiva la señora Irma contó que los sujetos llegaron con sus hijos el sábado 15 de febrero a su casa ubicada en el Ejido Tlazala, Edomex, para preguntar si sabía de un cuarto que pudieran rentar.

Así, la tía les ofreció un cuarto vacío que tenía, fue donde decidieron esconderse con sus tres hijos menores.

Sin embargo la señora Irma se enteró por televisión que la Fiscalía los estaba buscando, así que decidió enfrentarlos.

-Bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron: queremos hablar con usted.

De acuerdo con la tía, Giovana confesó el feminicidio de la menor: -¿Quién fue? ¿Quién la mató?.

-Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones.

Doña Irma preguntó si había sido por dinero “Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿Qué fue? ¿Por venganza hijos? Eso no se hace Dios mío”.

En el relato, la señora contó que la razón por la que torturaron y violaron a la menor fue para que Mario “N” no abusara de sus propias hijas, según lo que le dijo Giovana “N”.

Y mataron a Fátima luego de que se dieron cuenta que las autoridades estaban buscando a la menor.

Drones

Cabe destacar que la, en aquel tiempo, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó que el crimen contra Fátima va a ser castigado.

«Nos tomamos muy en serio la Alerta de Violencia Contra las Mujeres y que estamos trabajando todos los días para convertir a la Ciudad de México en una ciudad segura para las mujeres, para los niños y para las niñas».

En continuidad se narra que por medio de un dron se confirmó la presencia de Giovana «N» y Mario «N», en la localidad de La Palma, municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México.

Lo anterior por policías de élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes procedieron a su captura.

Lo anterior, con trabajos previos que incluyó peritos en criminalística -apoyados con un laboratorio móvil de química y genética- quienes catearon una casa en la colonia San Felipe de Jesús ubicada en Santiago Tulyehualco.

Fátima no "salió sola de noche"

Fátima no vestía "provocativamente"

Fátima "no se fue con el novio"

Fátima tenía 7 años y fue torturada, violada y asesinada en Xochimilco

7 A Ñ O S#JusticiaParaFatima pic.twitter.com/GY0b1f8amq — Jéssica Echeverría 🌹 (@jesicaecheveria) February 20, 2020