Expansión de Airbnb: Mercado Dominado por Grandes Empresas

Una radiografía inédita revela cómo pocas empresas controlan los alojamientos de Airbnb en México y desplazan la vivienda local

Regeneración, 6 de junio de 2026.– El negocio de hospedaje temporal de Airbnb se ha expandido de forma masiva en la República Mexicana.

La plataforma ya opera dentro de mil 455 municipios del país. Los datos inéditos obtenidos demuestran que el gigante turístico conquistó el mercado nacional.

Actualmente existen más de 254 mil viviendas activas dentro de la aplicación digital.

A pesar del impacto social, la conversión de inmuebles habitacionales continúa avanzando con fuerza. Las alarmas de las autoridades locales se encendieron debido a esta rápida propagación.

Por esta razón, el fundador de Inside Airbnb, Murray Cox, aseguró: “Airbnb se ha convertido en una herramienta económica para incentivar la conversión de viviendas en alojamiento turístico”.

El dominio de los anfitriones comerciales

Una minoría empresarial controla la mayor parte de la oferta de hospedaje disponible. Los denominados anfitriones comerciales concentran el control de miles de casas y departamentos.

Apenas el 2.5 por ciento de los propietarios administra las unidades más lucrativas. Estas corporaciones operan como intermediarios financieros en el creciente sector inmobiliario.

Frente a este escenario de monopolio, diversas regiones intentan aplicar nuevas leyes de control. Las normativas buscan frenar la saturación de los vecindarios mediante registros obligatorios.

Al respecto, la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, afirmó: “La regulación de las rentas vacacionales busca precisamente equilibrar ambos intereses”.

Impacto social y encarecimiento del suelo

La enorme concentración de alojamientos turísticos genera un severo desplazamiento de los residentes locales. El fenómeno conocido como turistificación transformó barrios enteros en zonas exclusivas.

Los precios de las rentas tradicionales subieron de forma drástica en los últimos años. Los habitantes nativos ya no pueden costear los servicios básicos cotidianos.

Como consecuencia directa, el acceso a la vivienda digna se redujo notablemente para las familias. El costo del suelo urbano aumentó por la alta rentabilidad del sector vacacional.

La investigadora de la UNAM, Patricia Olivera Martínez, explicó: “La vida dentro de estos sitios se encarece muchísimo y eso genera desplazamientos”.