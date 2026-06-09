Fiscalía de Roma Investiga a Ben Gvir por Secuestro de Activistas

Autoridades italianas contra Ben Gvir. Al ministro israelí se le acusa de retención forzada de la Global Sumud Flotilla

Regeneración, 8 de junio de 2026.– La Fiscalía de Roma inició un proceso legal contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

Las autoridades judiciales europeas indagan la captura de activistas de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

Dicha embarcación civil transportaba víveres y ayuda humanitaria con rumbo directo hacia la Franja de Gaza.

Los tripulantes denunciaron haber sido redirigidos por militares bajo amenazas físicas directas.

A raíz de este suceso, los cooperantes internacionales interpusieron demandas formales tras su deportación.

El expediente judicial acumula quejas severas por delitos de tortura, secuestro y robo de pertenencias personales.

La fiscalía italiana sumó testimonios valiosos de expediciones previas que sufrieron agresiones similares en el mar.

Diversos peritos analizan grabaciones digitales detalladas para comprobar los abusos cometidos por los soldados.

Evidencias visuales y testimonios

En consonancia con las indagatorias, una grabación específica del puerto de Ashdod cobró gran relevancia legal.

En el material audiovisual aparece presuntamente el líder del partido derechista Poder Judío supervisando el operativo militar.

Las imágenes muestran de forma nítida a varios activistas arrodillados y completamente atados de las manos.

Este hallazgo documental podría comprometer seriamente la defensa jurídica del funcionario ante los tribunales internacionales.

Por el contrario, el polémico ministro de Seguridad desestimó de manera contundente las imputaciones de la justicia.

La prensa local difundió la postura oficial del alto mando respecto al inicio de las pesquisas.

Al respecto, Itamar Ben Gvir afirmó con firmeza que Israel “no es un saco de boxeo para una banda de terroristas mentirosos”.

El político derechista reiteró su apoyo total al ejército pese a la presión diplomática.

Postura política y consecuencias

De la misma manera, el funcionario argumentó que estos dictámenes externos carecen de validez en su país.

El líder de ultraderecha sentenció que no modificará sus estrategias de seguridad por fallos emitidos en el extranjero.

Según reportes de la cadena Al Jazeera, el indiciado mantendrá los bloqueos marítimos de forma estricta.

Las decisiones gubernamentales de su administración continuarán enfocadas en la defensa soberana sin concesiones internacionales.

Finalmente, el caso judicial en Roma genera un intenso debate sobre la jurisdicción universal de los Derechos Humanos.

Diversas organizaciones civiles exigen castigos severos para detener los abusos en contra de los convoyes pacíficos.

El desarrollo de este litigio internacional podría mermar las relaciones políticas entre naciones europeas y el Estado judío.

Los observadores globales vigilan de cerca las siguientes resoluciones ministeriales para emitir posturas diplomáticas determinantes.