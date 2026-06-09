Retienen Autobuses de Ayotzinapa en Caseta de Tlalpan

Policías detuvieron camiones de normalistas. Decomisaron 59 artefactos explosivos tras recibir alertas ciudadanas sobre riesgos viales

Regeneración, 8 de junio de 2026.– Elementos de la policía capitalina retuvieron un contingente de manifestantes en la caseta de cobro de Tlalpan.

Las fuerzas del orden revisaron exhaustivamente un total de 17 autobuses procedentes de los estados de Guerrero y Chiapas.

En las unidades viajaban familiares de los 43 normalistas desaparecidos acompañados por múltiples estudiantes de diversas escuelas rurales.

El bloqueo momentáneo en la entrada principal a la Ciudad de México se prolongó durante cuatro horas seguidas.

Como consecuencia de la movilización, las autoridades federales justificaron los motivos de la inspección a los vehículos civiles.

Al respecto, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó sobre…

“denuncias ciudadanas en las que se refería y señalaban que se transportaban artefactos que pudieran afectar a los manifestantes”.

De este modo, el funcionario argumentó que la oportuna intervención impidió incidentes mayores dentro del espacio público capitalino.

Hallazgo de pirotecnia artesanal

Por otra parte, los agentes policiacos confirmaron el decomiso de materiales peligrosos ocultos dentro de los camiones de pasajeros.

El personal de seguridad localizó una caja sospechosa que contenía exactamente 59 artefactos de fabricación meramente artesanal.

Los expertos policiales catalogaron los objetos decomisados como presuntos petardos de alta peligrosidad para los transeúntes.

Las evidencias recolectadas fueron entregadas inmediatamente a la fiscalía de la Ciudad de México para su análisis químico.

En relación con el riesgo latente, el subsecretario de Gobernación detalló las razones médicas de este decomiso vial.

Medina argumentó que su “acción fue de carácter preventivo para garantizar la seguridad e integridad de la expresión en el espacio público”.

Asimismo, el funcionario del Gobierno Federal recordó que estos artefactos suelen lesionar gravemente a los propios usuarios inexpertos.

Representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos avalaron la legalidad de cada procedimiento de inspección.

Acuerdos políticos y vialidad alternas

En el mismo sentido, los mandos gubernamentales entablaron mesas de negociación directa con los líderes del movimiento social.

Los padres de familia y los alumnos normalistas se comprometieron formalmente a manifestarse de manera totalmente pacífica.

Tras llegar a un acuerdo mutuo de no violencia, los oficiales permitieron el libre paso de los autobuses.

La caravana civil reanudó su marcha hacia la zona centro de la capital bajo un estricto monitoreo preventivo.

Finalmente, el cierre temporal generó severas complicaciones de tránsito sobre la autopista de cuota México-Cuernavaca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de desvío hacia la carretera federal para agilizar el paso vehicular.

Los automovilistas particulares cruzaron la alcaldía Tlalpan por calles de la colonia Viveros bajo la guía de oficiales.

El objetivo es ese que haya libertad de expresión pero segura, concluyeron las autoridades policiacas del país.