Jefa Clara inaugura Glorieta Mundialista en Insurgentes

Puntos Mundialistas de Juego Limpio. La CDMX instalará 50 sedes seguras contra la violencia y la discriminación durante el torneo

Regeneración, 8 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno inauguró la Glorieta Mundialista en la zona de Insurgentes como sede de protección ciudadana.

Este espacio público representa el primero de 50 Puntos Mundialistas de Juego Limpio dentro de la capital.

El proyecto estratégico busca garantizar la seguridad integral, la inclusión y los derechos humanos durante la Copa Mundial 2026.

La iniciativa civil surge para contrarrestar discursos de odio, violencias machistas y adicciones en los festejos deportivos.

A raíz de esta problemática internacional, las autoridades capitalinas desplegarán personal capacitado por organismos como la Unicef.

Sobre este plan de resguardo social, Clara Brugada Molina expresó: «La fiesta y los derechos humanos tienen que caminar juntos; ninguna celebración está por encima de los Derechos Humanos».

Asimismo, la mandataria estatal detalló que se brindará acompañamiento médico a las víctimas de agresiones.

De este modo, el gobierno busca mitigar los incidentes derivados del abuso de sustancias en la vía pública.

Distribución y sedes incluyentes

Por otra parte, la estrategia de seguridad se extenderá por los sectores con mayor afluencia de fanáticos.

El gobierno local instalará 18 módulos en festivales futboleros oficiales desde el silbatazo inicial de la competencia internacional.

Los 31 puntos restantes operarán en sitios emblemáticos de la capital para atender con inmediatez cualquier emergencia.

Diversas brigadas ofrecerán consejería psicológica breve, primeros auxilios, insumos de salud básica y canalizaciones urgentes de denuncias.

En sintonía con la inclusión, la Glorieta de Insurgentes funcionará como un eje histórico de libre expresión.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, refirió que el sitio será…

«un espacio recuperado, con simbolismo y significado, donde la gente pueda encontrar actividades de recreación».

El funcionario policial precisó que el personal de tránsito, inteligencia y operación participará continuamente en el resguardo.

Una cancha deportiva y talleres dinámicos complementarán la oferta comunitaria destinada a las juventudes locales.

Diversidad y entornos seguros

En el mismo sentido, la atención a los grupos vulnerables será una prioridad de intervención gubernamental.

La Glorieta Mundialista recibirá de manera directa acciones enfocadas en proteger a las poblaciones LGBTTTIQ+ e indígenas.

Diversos establecimientos comerciales de la Zona Rosa recibieron capacitaciones formales para convertirse en una red de espacios seguros.

Las autoridades ministeriales mantendrán esquemas de monitoreo preventivo y una respuesta firme para erradicar el delito de trata.

Finalmente, la infraestructura festiva se consolidará mediante intervenciones artísticas que promueven el respeto a las diferencias.

Varios murales con temáticas de fútbol y diversidad sexual decoran el andador central de este distribuidor vial.

En relación con el mensaje humanitario de la capital, Clara Brugada Molina afirmó:

“Ningún evento deportivo está por encima de los derechos humanos o de la dignidad humana”.

La metrópoli se declara lista para recibir el torneo priorizando la paz colectiva.