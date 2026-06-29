Guanajuato: Aseguran Tractocamión con Huachicol

La Policía Estatal decomisó un tractocamión cargado con combustible robado sobre la carretera Palmillas y detuvo al conductor responsable.

Regeneración, 29 de junio de 2026.– Los agentes estatales de caminos aseguraron un vehículo de carga pesada.

La unidad transportaba cuarenta y ocho mil litros de hidrocarburo.

El conductor del camión no pudo comprobar el origen del producto.

En relación con los hechos los policías observaron una falta vial.

El chófer cruzó la línea continua de la carretera de cuota.

Los oficiales marcaron el alto total para una revisión de rutina.

La Secretaría de Seguridad y Paz detalló: «La intervención ocurrió sobre la carretera federal de cuota 47D Palmillas–Apaseo el Grande».

Irregularidades y detención del conductor

Por otro lado los uniformados solicitaron todos los documentos de transporte.

El operador entregó diversos papeles con muchas y muy graves inconsistencias.

Los códigos de barras carecían de los permisos federales de energía.

El operador tampoco presentó los comprobantes de pago de impuestos correspondientes.

Ante este escenario ilegal las autoridades procedieron con el arresto inmediato.

Los agentes leyeron los derechos correspondientes al operador de la unidad.

La dependencia estatal incautó el camión modelo dos mil trece inmediatamente.

La Secretaría de Seguridad y Paz remarcó: «No fue presentada la documentación fiscal necesaria para acreditar el origen lícito».

Resultados de seguridad en el estado

Como parte del contexto estatal el robo de hidrocarburo sigue disminuyendo.

Las fuerzas del orden mantienen operativos constantes contra este delito federal.

El actual gobierno de Guanajuato presenta cifras muy positivas y favorables.

Millones de litros de combustible retornaron al resguardo seguro del estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó: «Ha asegurado 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados».