Irán ataca a Bahrein y Kuwait y podría romper pláticas con EE.UU.

Irán atacó Bahrein y Kuwait el domingo, en reacción a los bombardeos de Estados Unidos, y alertó que podría suspender las negociaciones

Regeneración, 29 de junio 2026– El domingo 28 de junio, Irán volvió a realizar ataques con drones y misiles dirigidos a Bahrein y Kuwait, después de que Estados Unidos lanzara bombardeos en su contra. También amenazó con hacer una “suspensión total” en las negociaciones para acabar con la guerra, si las ofensivas de Washington persisten.

Estrecho de Ormuz

Los intentos por reabrir el estrecho de Ormuz sin el control de Irán han provocado días de peleas.

Una organización marítima internacional, supervisada por la Armada de Estados Unidos, anunció el sábado la ampliación de una ruta cercana a Omán para el tráfico marítimo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó el domingo que Teherán necesita tener el control del estrecho que lleva al golfo Pérsico.

“Cualquier intento de establecer acuerdos nuevos o distintos a los que actualmente lleva a cabo la República Islámica de Irán solo conducirá a mayores complicaciones.

Tensión

Retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión”, declaró Araqchi.

Pakistán, un mediador importante, ha informado que las charlas entre Estados Unidos e Irán sobre los términos de su acuerdo temporal se reanudarán el martes.

La Administración de Trump afirmó el domingo que no se ha anulado nada y que las negociaciones técnicas continuarán en los próximos días.

El conflicto en Líbano pone en riesgo el acuerdo, que establece que deben terminar los combates en todos los frentes antes de discutir ciertos asuntos.

Responsabilidad

La Guardia Revolucionaria asumió la responsabilidad de los asaltos en Bahrein y Kuwait.

Kuwait anunció que sus sistemas de defensa aérea interceptaron drones iraníes y dos misiles inmediatamente después de los ataques de Estados Unidos hacia Irán. No se reportaron heridos ni daños.

Bahrein señaló que los asaltos iraníes causaron daño a un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional, aunque no hubo víctimas fatales.

El Ejército estadounidense afirmó que atacó “infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea.

Almacenes de drones

Así como instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas” del Ejército iraní después de un ataque a un barco el sábado.

Donald Trump acusó a Irán en redes sociales de incumplir el acuerdo y advirtió que podría llegar un momento en que su país se vea “forzado a concluir el trabajo militarmente”.

“¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!”, escribió Trump.

Acuerdo

La semana anterior, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco para poner fin a los recientes enfrentamientos.

El acuerdo no incluyó a Hezbolá, que lo ha criticado y se ha opuesto a los llamados a desarmarse.

Los choques ocasionales han persistido, y el líder de Hezbolá afirmó el sábado que la organización continuará combatiendo hasta que Israel se aleje de Líbano.