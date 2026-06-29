«Solo sí significa sí»: Abir Al-Sahlani en el Parlamento Europeo

La eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani dice «solo sí significa sí» en video de una discusión en el Parlamento Europeo que se volvió viral

Regeneración, 29 de junio 2026– El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que establece una definición de violación basada en el consentimiento a nivel europeo. Según este estándar, el silencio, la falta de resistencia física o una respuesta de parálisis tras un trauma no se pueden considerar como violación.

Video

Un video del debate en el que la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani menciona que «solo sí significa sí» se volvió viral en redes sociales.

Durante la discusión sobre la resolución, surgió un intenso debate entre eurodiputados progresistas y conservadoras en el Parlamento.

El eurodiputado rumano Cristian Terheș realizó una pregunta provocadora: «¿Qué es exactamente una mujer para que un hombre la viole?».

Muchos vieron la pregunta como malintencionada, pues menoscababa la autonomía personal.

Identidad de género

Esto sucede ya que emplea la identidad de género como base para crear ambigüedad legal, a pesar de que el fundamento de la ley se basaba en el consentimiento general.

La pregunta pasaba por alto la naturaleza performativa de la identidad de género al exigir una lista fija de características biológicas para definir a una «mujer».

La eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani ofreció una respuesta contundente que se volvió viral.

Respondió que la pregunta no era más que un intento de «buscar las semillas de una sandía en la basura» sin tener un argumento legal válido.

Función

Afirmó que la función de un político no es controlar las identidades, sino proteger a las víctimas, afirmando: «Cualquier respuesta que no sea un sí es violación. Así de simple».

El eurodiputado conservador argumentó que las definiciones en el código penal son responsabilidad exclusiva de cada nación, resistiendo la sobreextensión de la UE, y puso en duda los límites operativos.

Criticó la documentación legal sobre «consentimiento afirmativo», sosteniendo que esto desplaza la carga de la prueba y complica la presunción de inocencia.

Votación

En resumen, el Parlamento se fragmentó en dos bloques: Socialistas y Demócratas y Renew Europe votaron mayoritariamente a favor.

Mientras que los grupos de derecha, incluyendo Patriotas por Europa y los Conservadores y Reformistas Europeos, se opusieron contundentemente.

Con 447 miembros votando «a favor», 160 «en contra» y 43 abstenciones. La ley defiende la autonomía corporal, pasando de «no significa no» a «solo sí significa sí».