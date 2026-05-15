Israel Exige Encarcelamiento de Relatora de la ONU

Danny Danon solicita prisión para Francesca Albanese luego de que un juez federal suspendiera las sanciones impuestas por Donald Trump

Regeneración, 14 de mayo de 2026.– El representante de Israel ante la ONU reaccionó con dureza ante una reciente decisión judicial en Norteamérica.

Un juez federal decidió suspender las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra Francesca Albanese.

La medida judicial protege los derechos de la relatora bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El embajador Danny Danon calificó esta resolución como un error grave para la seguridad internacional y la justicia.

En este contexto de tensión, el diplomático israelí utilizó sus plataformas digitales para emitir un reclamo sin precedentes.

El funcionario aseguró que la jurista utiliza su cargo para atacar sistemáticamente los intereses de su nación.

«Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación», afirmó Danon.

Por tal motivo, el representante exigió que la funcionaria de Naciones Unidas sea procesada y termine tras las rejas.

No interim order will change the simple fact that @FranceskAlbs is exploiting her position at the UN to wage a political incitement campaign against Israel and the US.



Albanese has promoted the persecution of Israeli and American soldiers and civilians at the Hague,

spread lies… https://t.co/fgyXd992hL — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 14, 2026

Acusaciones de apoyo al terrorismo y persecución legal

La postura de Israel se fundamenta en el supuesto respaldo de la relatora a grupos armados en Gaza.

Danon acusó a Albanese de difundir calumnias y prestar apoyo constante a los perpetradores de la masacre de octubre.

«Albanese debería estar entre rejas», sentenció el embajador en un mensaje directo dirigido a la comunidad internacional.

Las autoridades israelíes consideran que su discurso cruza la línea entre la crítica y la complicidad delictiva.

Sumado a estas declaraciones, se le señala por impulsar procesos judiciales contra altos mandos y soldados en Europa.

El gobierno israelí vincula a la jurista italiana con la promoción de órdenes de arresto en el Tribunal Penal Internacional.

«Ha promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya», denunció el embajador Danny Danon.

Esta situación ha generado un clima de confrontación directa entre la diplomacia de Israel y los organismos de derechos humanos.

Libertad de expresión frente a sanciones internacionales

Por otra parte, el sistema judicial de Estados Unidos priorizó el derecho a la libre expresión de la funcionaria.

El juez encargado del caso estimó que las sanciones de Trump estaban dirigidas injustamente contra sus opiniones políticas.

Las medidas restrictivas violaban las libertades fundamentales de la relatora al castigar sus críticas abiertas hacia el Estado israelí.

Esta resolución deja sin efecto inmediato los bloqueos financieros y operativos que pesaban sobre la experta en derechos humanos.

Finalmente, la suspensión de estas sanciones representa un giro relevante en la política exterior del país norteamericano.

Israel mantiene su postura de rechazo absoluto ante lo que consideran un blindaje jurídico para una figura hostil.

«Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho» de su supuesta conducta política, reiteró con énfasis el diplomático Danon.

La controversia continúa escalando mientras la ONU defiende la independencia de sus relatores especiales ante las presiones estatales.