Un hombre falleció y dejó a sus 39 esposas con sus respectivos hijos y nietos ¿Alcanzará la pensión?

El hombre falleció por problemas derivados de hipertensión y diabetes

Regeneración, 14 de junio de 2021. Un hombre de 76 años de edad falleció este domingo en el hospital, dejando 39 viudas.

El hombre de nombre Zionnghaka Chana era famoso por ser el jefe de la familia más grande del mundo, la cual constituye de 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos, dando un total de 166 integrantes.

De acuerdo con información de medios locales, el hombre murió al noroeste de India a causa de la diabetes e hipertensión que padecía.

La triste noticia del fallecimiento del hombre que tenía 39 esposas fue dada a conocer por Zoramthanga, el Ministro de Mizoram, India, quien envió su más sentido pésame a la numerosa familia.

Zoramthanga indicó en un tuit; «Nuestro más sentido pésame a la afligida familia de Pu Zion-a, que se cree que es el jefe de la familia más grande del mundo».

Asimismo posteó una fotografía del hombre junto a su familia para recordar que se trata de un personaje cuya importancia radica en que se convirtió en una atracción turística del país.

Deepest condolences to bereaved family of Pu Zion-a, believed to be head of world's largest family. His self-reliant and hardworking community at Baktawng Tlangnuam Village are major tourist attraction for Mizoram. pic.twitter.com/aRtq1vUHYz

— Mizoram Governor (@MizoramGovernor) June 14, 2021