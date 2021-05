INAH denuncia ante la FGR subasta de piezas arqueológicas mexicanas en EU

De acuerdo con la información la subasta tendrá lugar el 18 de mayo en la casa Sotheby´s ubicada en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos

Regeneración 14 mayo 2021. La Secretaria de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) denunciaron ante la Fiscalía General de la República una subasta de piezas arqueológicas que se llevará cabo en Nueva York.

De acuerdo con la información la subasta tendrá lugar el 18 de mayo en la casa Sotheby´s ubicada en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

En un comunicado, ambas instituciones indicaron que especialistas del INAH dictaminaron que algunas piezas son consideradas monumentos arqueológicos, por ello se interpuso una denuncia contra quien resulte responsable.

También se realizó una demanda ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y la dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol para solicitar asistencia diplomática y legal.

Debido a que se trata de una carpeta de investigación abierta, las instituciones están impedidas de dar mas información al respecto.

Sotheby´s anunció la subasta “Arts of Africa, Oceania and the America” con 121 lotes, de los cuales 26 son de origen mesoamericano entre ellas, cinco de la cultura Maya y cinco de la Olmeca.

Se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la subasta que se realizará el 18 de mayo en la casa de subastas Sotheby’s, en Nueva York, donde se incluyen piezas que son considerados Monumentos Arqueológicos. #PrensaINAH: https://t.co/6qZuki5rTG pic.twitter.com/t88wSLM4n1 — INAHmx (@INAHmx) May 14, 2021

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el INAH y la Secretaria de Cultura denuncian la subasta de piezas de arte prehispánico, pues en febrero pasado, una casa de subastas francesa ofreció 30 piezas provenientes de culturas mexicanas.

La subasta llevaba por nombre «Quetzalcoatl: serpent à plumes (serpiente emplumada, en español)» y se ofrecieron piezas de las culturas maya, tolteca, mixteca y azteca.

Finalmente la Secretaria de Cultura y el INAH reiteraron que seguirán impulsando acciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Indicaron que seguirán trabajando en el marco de sus competencias por la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestras fronteras.