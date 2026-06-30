Incendio Industrial en Ciudad Juárez: 24 Horas de Emergencia

Un fuerte incendio en una recicladora de Ciudad Juárez cumple más de 24 horas. Autoridades reportan grave afectación a la calidad del aire

Regeneración, 30 de junio de 2026.– Un incendio de grandes dimensiones afecta un centro de acopio en Ciudad Juárez.

El siniestro inició el lunes en la carretera a Casas Grandes.

La emergencia se prolonga durante más de 24 horas consecutivas.

Las llamas consumen plásticos, madera, chatarra y diversos vehículos.

El director de Protección Civil municipal, Sergio Rodríguez, informó sobre el avance.

Señaló un «avance del 70 por ciento en la extinción del fuego».

Aseguró que no existe peligro de propagación hacia otras áreas cercanas.

El control total del incidente sigue pendiente para los cuerpos emergentes.

Dificultades técnicas y riesgos para los bomberos

Un equipo de 40 rescatistas combate el fuego actualmente.

Utilizan maquinaria pesada y diversas unidades de apoyo hídrico.

El capitán de Bomberos, Ignacio Puentes, destacó la complejidad técnica.

«Es un incendio de grandes magnitudes, donde no tenemos personas lesionadas», afirmó.

El mando operativo enfatizó la seguridad de los rescatistas presentes.

«No queremos tener bomberos lesionados, te puedo asegurar que no hay poder humano», puntualizó.

Critican la falta de medidas preventivas en la planta recicladora.

El almacenamiento de combustible sin revisión profesional complica las labores actuales.

Impacto severo en la calidad del aire local

La duración del incendio deteriora la calidad del aire.

El director de Ecología municipal, César Díaz, reportó niveles críticos.

Las partículas PM10 superan los 400 puntos en la zona.

La contaminación afecta gravemente el entorno inmediato del siniestro industrial.

El humo se desplaza hacia diversas direcciones por el viento.

La nube tóxica impacta al oeste, noroeste y norte urbano.

La calidad del aire oscila entre regular y mala.

En las cercanías del incendio prevalecen niveles de contaminación extremadamente peligrosos.