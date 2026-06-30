Países Bajos: Disturbios tras Eliminación ante Marruecos

Festejos marroquíes y frustración local derivan en enfrentamientos en ciudades neerlandesas tras partido del Mundial. Policías atacados

Regeneración, 30 de junio de 2026.– La eliminación neerlandesa en el Mundial desató incidentes violentos en diversos puntos de los Países Bajos.

Integrantes de la comunidad marroquí celebraban el triunfo de su selección nacional.

El ambiente festivo inicial se transformó rápidamente en escenas de caos urbano.

Grupos de manifestantes atacaron a agentes policiales con piedras y fuegos artificiales.

Ante la escalada de agresiones, las autoridades desplegaron unidades de policía antidisturbios.

Fue necesaria la utilización de cañones de agua para controlar a los grupos.

«La situación es peligrosa», declararon las autoridades locales al intentar dispersar a los alborotadores.

Se reportaron múltiples detenciones tras los enfrentamientos en diversas ciudades.

Caos en las principales zonas urbanas

La tensión se extendió por Ámsterdam, Utrecht, La Haya y Róterdam durante la madrugada del martes.

Individuos encapuchados derribaron barreras de seguridad para intensificar las confrontaciones en la vía pública.

En un incidente grave, un vehículo fue atacado por manifestantes sobre su techo.

Las autoridades permitieron celebraciones iniciales antes de intervenir para restaurar el orden.

La policía emitió advertencias claras mediante megáfonos antes de proceder con las detenciones.

Finalmente, el orden se restableció en todas las zonas afectadas durante la mañana.

La rivalidad deportiva se vio desbordada por incidentes de seguridad pública sin precedentes.

El despliegue policial logró contener la violencia tras horas de descontrol generalizado.

Críticas a la gestión técnica de Ronald Koeman

La derrota neerlandesa en penaltis generó una profunda insatisfacción entre analistas deportivos internacionales.

Zlatan Ibrahimovic fue uno de los críticos más severos tras la eliminación.

«Esta derrota es culpa de Koeman, porque no reconocí a este equipo holandés», sentenció Ibrahimovic.

La identidad futbolística del equipo fue cuestionada duramente tras el encuentro.

Ibrahimovic argumentó que el planteamiento táctico traicionó la tradición histórica del fútbol neerlandés.

Afirmó que el equipo jugó con una identidad defensiva ajena a su esencia.

«Hoy, Koeman parecía un entrenador italiano que juega para no perder», opinó el exfutbolista.

El resultado marcó un fracaso rotundo en la gestión del estratega nacional.

El descontento por el desempeño táctico opacó cualquier análisis técnico del partido.