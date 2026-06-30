México y EE. UU. Desmantelan Red Financiera Vinculada al CJNG

Autoridades financieras de México y EE. UU. sancionan a red de empresas ligadas al huachicol fiscal y al CJNG. Congelan activos

Regeneración, 30 de junio de 2026.– Autoridades de México y Estados Unidos golpearon una red empresarial dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El grupo operaba a través de empresas de transporte, logística y comercialización.

Esta estructura está presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las sanciones buscan debilitar el soporte económico del crimen.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos inició el proceso.

Designó a once sujetos vinculados con el robo de combustibles.

Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera de México analizó los casos reportados.

Las autoridades mexicanas identificaron graves irregularidades fiscales y financieras.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

Detección de irregularidades y bloqueo de activos

La unidad mexicana detectó discrepancias entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios reales.

También encontró operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.

Tras el análisis, la institución incorporó a los implicados a su lista de bloqueados.

El gobierno mexicano bloqueó las cuentas de los involucrados.

Los esquemas detectados incluyen transferencias internacionales y uso de efectivo en operaciones relevantes.

Además, la red adquiría bienes de alto valor con dinero de origen dudoso.

Los criminales utilizaban empresas fachada para ocultar el movimiento de sus recursos.

El sistema financiero fue utilizado indebidamente por esta red delictiva.

… OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), quien es una figura empresarial clave que facilita la empresa de robo de combustible del CJNG. Juraidini opera como contador y es el autor intelectual detrás de ciertas operaciones financieras para el CJNG. Juraidini crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG, y falsifica documentos aduaneros para el CJNG con el fin de ayudar en la transferencia ilícita transfronteriza de combustible…

Fortalecimiento de la cooperación internacional

La colaboración binacional resulta esencial para enfrentar estas organizaciones criminales complejas.

Ambos países comparten información sensible para prevenir el uso indebido del sistema financiero.

Los mecanismos de cooperación buscan frenar la movilización de capitales ilícitos.

México reafirma su compromiso de combatir las estructuras financieras ilícitas.

La Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado oficial sobre estas acciones recientes.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero», señaló la dependencia.

Este esfuerzo conjunto pretende desarticular totalmente la logística del huachicol fiscal.

La lucha contra la delincuencia organizada requiere una respuesta global coordinada.