Regeneración 11 agosto 2021. En redes sociales se viralizó un video en el que tres youtubers del grupo Las Chiquirrucas engañaron y se burlaron de un migrante en Guadalajara.

Ante ello, Charlie De Aguinaga, integrante del grupo ofreció disculpas por medio de su cuenta de Twitter.

Organizaciones de apoyo a migrantes denunciaron el hecho en el que los youtubers le entregaron un billete falso de 500 pesos a un migrante que a cambio se dejó tocar los genitales.

«Creo que son acciones súper reprobables (…) Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto”, escribió Charlie.