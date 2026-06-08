Inteligencia artificial podría aumentar fraude bancario: Mastercard

Jorge Alfaro, vicepresidente de Mastercard, habló sobre fraudes, riesgos, medidas de seguridad y terminales de pago para el Mundial

Regeneración, 8 de junio 2026– La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar los fraudes de ingeniería social en un peligro cada vez más avanzado para los usuarios y las entidades financieras, advirtió Jorge Alfaro, vicepresidente senior de instituciones financieras de Mastercard México.

Seguridad

Señaló que el sector está incrementando sus inversiones en tecnologías de seguridad y autenticación para mitigar estos riesgos.

El ejecutivo explicó que la inquietud se centra en cómo la IA mejora las estafas dirigidas a los clientes de los servicios financieros.

«Con el uso de la inteligencia artificial, el tema de ingeniería social puede volverse mucho más grave», expresó Alfaro en una entrevista.

Frente a este reto, mencionó que están trabajando en crear herramientas que permitan verificar de manera más precisa la identidad del usuario al realizar una transacción.

Fraudes

Los fraudes de ingeniería social son métodos que manipulan a las personas para que compartan información privada, como contraseñas, claves bancarias o códigos de verificación.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran las llamadas telefónicas fraudulentas.

También se incluyen los mensajes de texto que imitan a instituciones financieras y los correos electrónicos falsos que buscan que el usuario revele sus datos personales.

El ejecutivo subrayó que México tiene las condiciones necesarias para llevar a cabo pagos digitales de manera segura.

Inversión

No obstante, será esencial continuar invirtiendo en tecnología para fortalecer las medidas de protección ante amenazas cada vez más complejas.

«Debemos seguir invirtiendo para garantizar que en el futuro todas estas capas de seguridad sigan siendo más firmes y robustas», destacó Alfaro.

Y, en relación al Mundial de Fútbol que comenzará el jueves, Mastercard anticipa un aumento en el uso de pagos digitales y sin contacto en México.

Esto es impulsado por la llegada de visitantes extranjeros que están acostumbrados a usar tarjetas, teléfonos móviles y relojes inteligentes para hacer compras y gastos cotidianos.

Terminales

Alfaro mencionó que en los últimos años, los participantes del sistema financiero han modernizado las terminales de punto de venta.

«Estamos listos para incrementar el número de pagos realizados con teléfonos móviles o relojes inteligentes».

«Cualquier extranjero podrá utilizar su tecnología o su tarjeta en México», agregó Alfaro.

Mencionó también que ya se pueden realizar transacciones con tarjetas internacionales incluso en los sistemas de transporte público del país.