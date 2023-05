Ironiza AMLO con premio para ministra Piña; “se pueden conseguir en Santo Domingo”

El presidente AMLO no se guardó nada y exhibió como el conservadurismo reconoce a quién le sirve a sus intereses.

RegeneraciónMx, 10 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por los medios acerca del reconocimiento en Derechos Humanos que recibirá la ministra Norma Piña y señaló que esos premios “se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo”.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente AMLO apuntó que esos reconocimientos son como los que dan en el Time, “El economista del año, siempre era un secretario de Hacienda de México en la época del saqueo. Los presidentes de México salían en portada”.

AMLO destacó que ya es necesario poner fin al el elitismo para que todos los ciudadanos participen con el método democrático, que no haya privilegios, exclusividad, que solo los de arriba decidan, que sea todo.

“Nada de esa política donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, bajo el supuesto, falsedad, la mentira de que el pueblo no existe, no sabe que tiene que ser conducido, orientado, manipulado. Eso se termina, lo quieran o no lo quieran”, destacó AMLO.