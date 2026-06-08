Huelga en estadio arriesga debut de Estados Unidos en el Mundial

El partido se llevara a cabo, sin embargo, la huelga haría que el estadio SoFi se quede sin alimentos o bebidas preparadas

Regeneración, 8 de junio 2026– Los empleados de un estadio cercano a Los Ángeles decidieron permitir una huelga, justo cuando el lugar se alista para el primer partido de la selección estadounidense en la Copa del Mundo.

Posibilidad

Esto no asegura que los 2,000 trabajadores, que incluyen bartenders, meseros, cocineros y personal de limpieza del SoFi Stadium en Inglewood, California, dejarán sus labores.

Les brinda la posibilidad de hacerlo tras la falta de avances en las negociaciones contractuales con la compañía que provee los servicios de comida en el estadio.

La decisión se tomó días antes de que el estadio, situado cerca de Los Ángeles, reciba el encuentro inaugural del equipo estadounidense contra Paraguay.

Yolanda Fierro, integrante del sindicato, manifestó que si no se llega a un acuerdo, los empleados podrían optar por la huelga antes del partido del 12 de junio.

Salarios

Fierro destacó que hay inquietudes sobre los salarios y la estabilidad laboral.

«¿De qué le sirve la Copa del Mundo a Los Ángeles si los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar el alquiler.

Y deben elegir entre presentarse a trabajar o ser secuestrados por el ICE?», cuestionó Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11.

«Si nos vemos obligados a ir a la huelga, esos palcos de la FIFA de 100,000 dólares no tendrán más que agua embotellada y Doritos».

La empresa

Por otro lado, Legends Global, la empresa encargada de la atención al cliente en el SoFi, manifestó que tiene una relación prolongada con el sindicato.

Y está comprometida a llegar a un acuerdo mediante la negociación del contrato.

Sin embargo, Petersen enfatizó que las pláticas sobre el contrato han progresado de manera «muy lenta».

Informó que Legends ha consensuado aumentos salariales mínimos para cocineros y lavaplatos.

Congelaciones

Asimismo, ha habido congelaciones salariales para algunos asistentes de palcos y bartenders, a pesar de que se anticipa que la Copa del Mundo generará altos ingresos.

El sindicato también demanda a Legends garantías contra la subcontratación y protección ante posibles redadas migratorias por parte de las autoridades federales.

César Zamora, bartender del estadio, expresó que ha sido un apasionado del fútbol durante toda su vida y le duele ver que su empleador no lleva a cabo las modificaciones necesarias.

«La Copa Mundial de la FIFA generará enormes ganancias, pero nosotros seguimos luchando por el respeto y la seguridad básica», afirmó en un comunicado.

«Merecemos algo mejor, y si eso significa ir a la huelga, estoy listo».