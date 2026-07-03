Protesta por Liberación de Maduro frente a Embajada de EE. UU.

Activistas del Frente Antiimperialista protestan en la CDMX exigiendo la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su detención

Regeneración, 3 de julio de 2026.– Integrantes del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano protestaron frente a la embajada de Estados Unidos.

Exigieron la libertad inmediata del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Los manifestantes declararon que ambos permanecen “secuestrados hace seis meses” por fuerzas extranjeras.

Actualmente, la pareja enfrenta un proceso judicial dentro de una corte en Nueva York.

Para resguardar la sede diplomática, fueron desplegados diversos elementos de la policía capitalina.

Los activistas arribaron al lugar portando banderas venezolanas y diversas mantas alusivas.

Exclamaron consignas como “Los queremos de vuelta” y también “El pueblo está contigo”.

Asimismo, pintaron mensajes políticos como “Libertad a Cilia y Nicolás” y “Yanquis go home”.

Foto Jair Cabrera Torres

Críticas a la política internacional y crisis humanitaria

Durante el mitin realizado, los asistentes condenaron enérgicamente al “gobierno retrógrada de

Donald Trump”. Demandaron el cese total y urgente del bloqueo impuesto contra la nación bolivariana.

Critican las más de mil 300 medidas coercitivas que asfixian la economía actual.

Afirman que tales sanciones resultan profundamente inhumanas ante la emergencia de la crisis.

Por otro lado, señalaron la grave tragedia ocurrida tras el terremoto del pasado 24 de junio.

Denunciaron que el país carece de las condiciones mínimas necesarias para iniciar la reconstrucción.

Llamaron a redoblar la solidaridad internacional con todo el pueblo venezolano.

Aseguran que la nación se encuentra de luto ante la falta de apoyo.

Foto Jair Cabrera Torres

Calendario de futuras acciones de protesta

Respecto a las futuras acciones, el grupo anunció nuevas movilizaciones programadas próximamente.

Pretenden mantener la presión política ante las autoridades de Estados Unidos durante el proceso.

Mantendrán una postura de denuncia constante hasta recibir respuestas concretas sobre el caso.

Organizarán distintos actos públicos de protesta a lo largo de las próximas semanas.

De manera específica, convocaron a una nueva protesta para el próximo día 22 de julio.

Acompañarán así simbólicamente a Maduro y Flores en su proceso ante la justicia.

Prevén su presentación frente al tribunal estadounidense durante esa misma fecha programada.

Confían en lograr mayor visibilidad internacional con esta convocatoria frente a la sede.