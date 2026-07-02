Jefa Clara Promulga Ley del Sistema de Cuidados

La jefa de Gobierno promulgó la Ley del Sistema de Cuidados para saldar la deuda histórica con las mujeres capitalinas

Regeneración, 2 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno Clara Brugada promulgó la Ley del Sistema de Cuidados.

Esta nueva norma salda una deuda histórica con millones de mujeres.

La mandataria busca transformar el trabajo doméstico realizado sin pago alguno.

La legislación establece una clara y necesaria perspectiva feminista en toda la ciudad.

En este importante acto protocolario asistieron legisladores y representantes internacionales.

La jefa de Gobierno posicionó a la capital como un gran referente.

Ella aseguró que la ley fortalece un Estado de bienestar integral.

La mandataria afirmó textualmente: «la construcción de un Estado de bienestar con perspectiva feminista«.

Innovaciones del sistema normativo

La normativa incluye la obligatoriedad de ofrecer educación y cuidados iniciales.

El gobierno medirá el valor económico del trabajo doméstico capitalino.

La Secretaría de Bienestar integrará un grupo oficial de especialistas.

Estos expertos elaborarán la primera contabilidad del trabajo no remunerado local.

Paralelamente a estas acciones el sistema busca combatir la pobreza de tiempo.

La ley garantiza mejores condiciones para todas las personas que cuidan.

El marco jurídico reconoce cuidar y ser cuidado y el autocuidado.

El deber deja de recaer solo en las mujeres o familias.

Retos para la implementación

La coordinadora de la ONU en México advirtió sobre los retos futuros.

Allegra Baiocchi señaló la importancia de aplicar todos los derechos.

Ella afirmó textualmente: «los derechos sólo adquieren pleno significado cuando las personas pueden ejercerlos«.

La implementación correcta definirá todo el éxito de esta nueva ley.

Para asegurar el éxito necesario Pablo Yanes Rizo confirmó avances.

El sistema funciona mediante Utopías y Casas de las Tres R.

El gobierno instruyó acelerar todas las disposiciones de la nueva ley.

La ciudad avanza hacia la profesionalización y dignificación del cuidado diario.