Knicks de Nueva York a dos triunfos de lograr el título de la NBA

Los texanos llegan con desventaja y un ambiente no muy favorable para ellos. Los Knicks no han ganado campeonato en 53 años

Regeneración, 8 de junio 2026– Los Knicks continúan con su gran desempeño y sus seguidores los esperan emocionados en casa, ya que el equipo regresa a Nueva York a solo dos victorias de conseguir un título de la NBA, que la ciudad ha anhelado durante muchas generaciones.

Segundo triunfo

Jalen Brunson anotó un libre crucial con 9.5 segundos por jugar, poco después de que Victor Wembanyama perdiera el balón y fallara su lanzamiento posterior.

De esta manera, Nueva York derrotó el viernes 105-104 a los Spurs de San Antonio, ampliando su ventaja a 2-0 en las Finales de la NBA.

El dominicano Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges registraron 20 puntos cada uno para los Knicks.

El equipo de Nueva York ha conseguido 13 triunfos seguidos, marcando la segunda serie más prolongada en la historia de los playoffs de la NBA.

Antecedentes

Ahora, los Knicks son el tercer equipo en ganar los primeros dos juegos de unas finales fuera de casa.

Se suman a Michael Jordan y los Bulls de Chicago en 1993, además de Hakeem Olajuwon y los Rockets de Houston en 1995.

Ambos equipos se consagraron campeones.

Los Bulls necesitaron seis partidos para vencer a los Suns de Phoenix, mientras que los Rockets regresaron después de ganar dos partidos en Orlando y barrieron a los Magic.

Título

Los Knicks, que buscan su primer título desde 1973, están en camino de unirse a ellos.

Wembanyama, después de una primera mitad bastante discreta, terminó con 29 puntos. De’Aaron Fox aportó 20 para San Antonio.

La serie ahora se dirige a Nueva York. El tercer juego se llevará a cabo en el Madison Square Garden hoy lunes, a las 6:30 pm hora del centro.

El presidente Donald Trump —quien nació en Nueva York— tiene planes de asistir al partido del lunes.

Precios

Los precios de las entradas en el mercado de reventa, incluso para los asientos más lejanos en el MSG, estaban cerca de los 9,000 dólares cada una el viernes por la noche.

Los seguidores de los Knicks claramente están dispuestos a pagar grandes sumas solo para poder estar presentes en el estadio.

El equipo se aproxima a lo que sería su primer campeonato en 53 años.