Sheinbaum llega manejando un Olinia a su presentación oficial

En el Olinia caben 6 pasajeros, silla de ruedas, tiene barras de carga en el techo y su precio partirá de 150 mil pesos

Regeneración, 8 de junio 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró este domingo el primer prototipo del Olinia 1, un vehículo eléctrico hecho en México con la ayuda de instituciones del gobierno, cuyo valor inicial será de 150 mil pesos.

Unidades

Se espera que las primeras unidades sean entregadas en el verano de 2027.

Durante el evento, la presidenta subrayó que Olinia significa más que un auto eléctrico.

Es un compromiso con el desarrollo tecnológico del país y la capacidad innovadora de las nuevas generaciones.

“Es una idea sencilla, pero muy poderosa: que la inteligencia y la creatividad de las y los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación…

…en desarrollo tecnológico y en bienestar para nuestro pueblo”, enfatizó.

Desarrollo

Sheinbaum mencionó que el proyecto fue desarrollado a lo largo de 18 meses por jóvenes de diferentes instituciones educativas y centros de investigación en el país.

“Durante mucho tiempo se habló de México como un país destinado únicamente a producir lo que otros imaginaban.

Nos dijeron que la innovación estaba reservada para otros lugares. Pero eso es falso”, declaró.

Por su parte, Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, comunicó que el vehículo se ofrecerá en varias versiones.

Precio

Tendrá un precio de inicio de alrededor de 150 mil pesos, con variaciones según el equipamiento.

“Comenzaremos con las primeras entregas en el verano de 2027”, informó.

También adelantó que el gobierno federal está trabajando en un programa para implementar infraestructura de recarga en el país.

El objetivo inicial incluye la instalación de 2 mil puntos de carga en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Capacidad

El automóvil tiene la capacidad de llevar hasta seis pasajeros sentados con cinturón de seguridad.

Además, cuenta con espacio para personas en silla de ruedas, barras de carga en el techo y una llanta de repuesto.

El coche alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y posee un motor eléctrico de 13.5 kilowatts.

Costo

De acuerdo con los cálculos del proyecto, el costo de operación será de unos 49 centavos por kilómetro, en comparación con los 2.40 pesos por kilómetro de un coche de gasolina.

Se añadió que el vehículo podrá recargarse mediante enchufes eléctricos domésticos normales y usará el estándar de conector NACS.

Al finalizar la presentación, Sheinbaum firmó la primera unidad prototipo del Olinia, en cumplimiento de una tradición en la industria automotriz.