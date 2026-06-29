La ola de calor en Europa causa mil muertes más en Francia

Según la Agencia de Salud Pública Francesa, al menos 191 millones de personas enfrentarán temperaturas mayores a los 35 °C en Europa

Regeneración, 29 de junio 2026– La Agencia de Salud Pública Francesa (AFP) ha reportado 1.000 muertes adicionales debido a la severa ola de calor que sigue afectando a Europa. La entidad comunicó el domingo que su conteo inicial de muertes excesivas indicó que la mayoría de las víctimas eran personas mayores.

Tasa de mortalidad

Se anticipó que la tasa de mortalidad podría incrementarse conforme se obtengan más datos sobre los decesos en hogares y asilos de ancianos.

La agencia agregó que la mayor parte de las muertes se había registrado en individuos de 65 años en adelante, aunque el impacto del calor extremo ha afectado la salud de toda la población.

Desde el 20 de junio, la población europea enfrenta una notable ola de calor que ha llevado al cierre anticipado de museos y escuelas.

Según cifras de la agencia de salud AFP, se estima que al menos 191 millones de personas enfrentarán temperaturas de 35 grados Celsius o más en Europa el domingo.

Calor intenso

Con calor especialmente intenso en Alemania, la República Checa, Hungría y Polonia.

Eslovaquia, Serbia, Croacia, Italia, Austria y la parte occidental de Ucrania también se verán impactados.

A medida que la ola de calor se desplaza hacia Europa del Este, la agencia meteorológica francesa ha señalado que las condiciones climáticas extremas han disminuido en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, algunas zonas del noreste siguen en alerta por ola de calor.

Efectos

La ministra de Salud de Francia, Stephanie Rist, comentó al periódico La Tribune que los efectos de la ola de calor podrían perdurar hasta 10 días.

“El episodio aún no ha terminado”, declaró a la emisora BFM.

En Alemania, al menos siete personas perdieron la vida en accidentes de natación durante el fin de semana.

Esto ocurrió ya que la ola de calor llevó a muchos a buscar refresco en lagos y ríos, según el reporte de la agencia de noticias dpa.

Accidentes acuáticos

Al menos dos personas fallecieron el sábado en diferentes accidentes de natación en Berlín, según informó la policía alemana.

Alemania ha estado lidiando con una ola de calor extremo durante varios días, con temperaturas que alcanzan o superan los 40 °C en muchas localidades.

Además, en Kubschuetz, en el este, la temperatura no descendió de los 29,4 °C durante la noche del sábado, conforme a lo indicado por el servicio meteorológico alemán (DWD).

Esto convierte a esa noche en la más calurosa desde que existen registros, hace casi 150 años.

Récords de temperatura

El sábado, se reportaron récords históricos preliminares de temperatura en Alemania, Dinamarca y la República Checa.

De acuerdo a los científicos, la ola de calor habría sido casi imposible sin la influencia del cambio climático causado por el ser humano.

No obstante, el reciente aumento de temperaturas fue provocado por un fenómeno conocido como bloqueo omega.

Bloqueo omega

Este fenómeno es generado por un patrón climatológico que encierra una gran masa de aire caliente sobre ciertas áreas durante períodos prolongados.

Como la mayor parte del intenso calor se reducirá a lo largo del fin de semana, se anticipan intensas tormentas eléctricas.