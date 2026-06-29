Tiroteo masivo en Stade, Alemania deja 6 personas muertas

La policía local pidió a las personas mantenerse lejos del área y seguir las directrices de los servicios de emergencia en el lugar

Regeneración, 29 de junio 2026– Un tiroteo masivo en un refugio para jóvenes en Stade, al norte de Alemania, dejó al menos seis personas muertas, y dos detenidos, incluido el tirador, según informó la policía el lunes, señalando que el motivo aún no se conoce.

Reportes

Al principio, la policía reportó la muerte de cinco adultos, pero luego actualizó la cifra a seis personas.

Cinco personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la sexta víctima perdió la vida en el hospital debido a las lesiones sufridas en el tiroteo.

La Dirección de Policía de Lüneburg comunicó en un boletín que uno de los principales culpables del crimen ha sido arrestado, mientras que otros dos están siendo investigados.

La conexión de estos individuos con el crimen es objeto de nuevas indagaciones.

Comunicado

«Hasta el momento, cinco personas han fallecido en el lugar de los hechos y una sexta ha muerto a causa de sus heridas en el hospital. Todos los fallecidos eran adultos», señala el comunicado.

Entre las seis víctimas había cuatro mujeres y un hombre, mientras varias personas resultaron heridas, algunas en estado grave, según la agencia DPA, que citó fuentes policiales.

No obstante, no se ofrecieron cifras específicas ni detalles sobre las identidades de los afectados.

La policía indicó que el tiroteo ocurrió en el centro en Dankersstrasse, una vía situada al sur del centro de la ciudad.

Refugio

Este refugio para jóvenes proporciona alojamiento temporal a mujeres embarazadas o a madres jóvenes que tienen hijos.

En una publicación anterior en X, la jefatura de policía de Lüneburg pidió al público que evitara la zona.

“Se efectuaron disparos cerca de un centro juvenil en el centro de la ciudad”, citó la agencia DPA a un portavoz policial.

La policía de Stade informó en otro mensaje de WhatsApp que un «operativo importante» se está llevando a cabo en Dankersstrasse.

Llamado

Hizo un llamado a los ciudadanos para que se alejen del área y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia presentes.

Stade tiene cerca de 50,000 residentes y se encuentra al oeste de Hamburgo.

“No hay otros sospechosos prófugos, y los seis fallecidos son adultos”, afirmó la policía, añadiendo que ya no hay peligro para el público.

La policía comentó que está investigando para aclarar los motivos del tiroteo y qué ocurrió exactamente.