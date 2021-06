Regeneración 3 junio 2021. El ex boxeador Jorge el Travieso Arce compartió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre las elecciones y terminó en una discusión con Erik el Terrible Morales.

Por medio de un tuit, el Travieso dijo que no le preocupaban los gritos de los deshonestos o de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes, lo que le preocupa es el silencio de los buenos.

Resaltó que este 6 de junio todos deben votar para conseguir un país unido.

Buenos días ☀️ mi raza:

'NO ME PREOCUPAN LOS GRITOS DE LOS DESHONESTOS O DE LA GENTE SIN

ESCRÚPULOS Y DE LOS DELINCUENTES… MÁS, ME PREOCUPA EL SILENCIO DE LOS BUENOS".

🇲🇽🇲🇽 este 6 de Junio gritemos juntos viva Mexico salgamos a votar🗳 dale RT si también quieres un País unido

— Jorge Arce (@TraviesoArce) June 3, 2021