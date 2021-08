Mariana Rodríguez informó la muerte de su perrita ‘Pantera’, la cual adoptó durante la campaña de las Elecciones 2021

La pérdida de la influencer provocó reacciones divididas en redes sociales

Regeneración, 29 de agosto de 2021. La influencer Mariana Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales tras anunciar la muerte de su mascota de nombre ‘Pantera‘.

Este acontecimiento provocó una clara división en redes sociales debido a que la influencer está acostumbrada a hacer públicas todas sus vivencias.

En las últimas horas, la esposa del gobernador electo Samuel García, informó que su mascota ‘Pantera’ estaba grave e internada en un hospital veterinario.

La influencer aprovechó sus historias de Instagram para dar a conocer el estado de salud de su perrita a causa de un hemoparásito que invadió su cuerpo.

«Eso se puede dar por dos razones; por alguna garrapata que la haya picado, pero eso yo no creo porque desde que la rescaté nunca tuvo ni pulgas ni garrapatas, o sea nada que ver.»

A pesar de los esfuerzos de los veterinarios para salvar al perrito, momentos después, la esposa de Samuel García, informó de una manera muy peculiar el fallecimiento de ‘Pantera‘.

«Oigan acaba de entrar en un paro respiratorio ‘Pantera‘, ya voy para allá», publicó la influencer en una historia.

Minutos después, Mariana Rodríguez siguió mostrando imágenes de ella llorando por la lamentable noticia.

En otra historia de Instagram, se puede ver a Mariana Rodríguez llorando, posando y abrazando el cadáver de su mascota.

La ‘chavacana mayor’ aseguró que tras la muerte de la mascota, los médicos realizaran una autopsia para determinar las causas del terrible acontecimiento.

Por otro lado, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar al perrito.

«Pantera llegó a regalarnos alegría en un momento muy importante y difícil para mí y Mariana. Aunque no haya alcanzado a acompañarnos a Palacio, su recuerdo lo hará toda la vida», indicó.

Tras la noticia sobre la muerte de la mascota de la esposa de Samuel García, los cibernautas manifestaron su descontento por la manera en que Rodríguez hizo pública la noticia.

Las redes estallaron de críticas en contra de la futura primera dama de Nuevo León, a quien señalaron por publicar un video con el cadáver del perrito.

Asimismo escribieron mensajes de indignación, acusando a la influencer de utilizar la muerte de ‘Pantera‘ para generar contenido para sus redes sociales.

No es de generación de cristal. Es de retrasados mentales grabarse o tomarse fotos llorando para dar lástima en redes sociales así como lo hace Mariana Rodríguez.

la neta si me da cringe que Mariana Rodríguez lo primero que haga después de enterarse que su perrita falleció es grabarse, yo en lo menos que pensaría sería eso☹️

Jamás dudaría del dolor de perder a una mascota. Solo pensarlo me rompe el corazón. Yo escribiría. Así es como lidio con el dolor. Si Mariana Rodríguez subió mil stories llorando seguramente es porque esa es su forma. Está tan acostumbrada a las redes que ese es su consuelo.

¿Por qué Mariana Rodríguez se graba llorando, hace un boomerang, UN BOOMERANG atacada anunciando que falleció su perrita y se graba con ella abrazándola ya muerta? What’s the point? Y… ¿por qué volví a ver su contenido? 😶

La situación se dividió en redes debido a que no faltaron los seguidores de la influencer quienes mandaron sus mensajes de apoyo y pésame por su pérdida.

Quienes se burlan de las historias de Mariana Rodríguez es gente bien sin empatía and you can’t change my mind

— Ángeles 🧚🏻‍♀️ (@ol_taim) August 29, 2021