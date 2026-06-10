Renovación: Casa de las Palabras Ramón López Velarde

La Secretaría de Cultura de la CDMX aclaró la transformación de la Casa de las Palabras Ramón López Velarde. Mantendrá la poesía como eje

Regeneración, 9 de junio de 2026.– La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló los cambios en la Casa de las Palabras Ramón López Velarde.

Este recinto vive un proceso de renovación necesario para su modernización y consolidación como un espacio inclusivo.

La institución busca mantener la poesía como el epicentro indiscutible de toda su vida comunitaria y artística.

Además, la dependencia estatal pretende abrir las puertas a nuevas expresiones contraculturales que enriquezcan este sitio histórico.

Ante las dudas, la autoridad cultural afirmó la continuidad del espíritu original del inmueble de la colonia Roma.

“El objetivo ha sido claro: mantener la poesía como el epicentro indiscutible de su vida cultural”, aclaró la secretaría.

Los valiosos acervos y bibliotecas permanecen disponibles para la libre consulta de todos los visitantes locales.

Por este motivo, el gobierno garantiza la conservación activa del legado literario del gran poeta zacatecano.

Inclusión, diversidad y nuevas propuestas multidisciplinarias

El nuevo modelo de gestión cultural entiende a la literatura desde una perspectiva de derechos humanos fundamentales.

La estrategia actual impulsará la creación literaria en las lenguas de los diversos pueblos originarios del país.

El espacio promoverá con fuerza la igualdad sustantiva y la inclusión de los grupos que han sido vulnerados.

Con estas acciones, se ampliará el radio de influencia social y territorial de la mítica casa.

Por su parte, la modificación del nombre oficial busca generar debates constructivos sobre el lenguaje del presente siglo.

La dependencia gubernamental explicó que este cambio busca “dejar atrás los genéricos masculinos como denominadores únicos de espacios culturales”.

La nueva propuesta promueve nombrar la cultura desde la diversidad colectiva y la equidad de género de hoy.

De esta manera, el gobierno capitalino invita a la sociedad a reflexionar sobre la inclusión lingüística.

Apertura al diálogo y retorno de espacios históricos

El emblemático «Café Bar Las Hormigas» revivirá sus actividades después de haber permanecido cerrado por bastantes años.

Su propuesta actual busca recuperar la vocación original de encuentro para múltiples expresiones artísticas interdisciplinarias de la ciudad.

Todas las actividades del recinto cultural seguirán siendo gratuitas para el beneficio de la población en general.

Adicionalmente, el centro abrió una nueva ludoteca infantil enfocada en detonar la creatividad desde la temprana infancia.

Finalmente, las autoridades reiteraron su total apertura para escuchar las opiniones de la comunidad artística y vecinal.

“El diálogo con las y los poetas, literatos, artistas y gestores, continuará de forma permanente”, aseguró la institución.

El canal de comunicación permanente garantizará un destino común para este hogar de todas las voces escritas.

De este modo, la poesía se mantendrá resguardada por la participación activa de sus creadores y lectores.