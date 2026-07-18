Michoacán: Sentencian a Menor por Asesinato de Maestras

Un juez dictó la pena máxima de tres años de internamiento al menor responsable del doble feminicidio en Lázaro Cárdenas

Regeneración, 18 de julio de 2026.– Un juez especializado dictó tres años de internamiento contra Osmar ‘N’, menor de 15 años de edad.

El adolescente resultó penalmente responsable del asesinato a tiros de dos maestras en un colegio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Esta resolución judicial representa formalmente la pena máxima establecida por la legislación mexicana aplicable para los menores infractores.

Por su parte, las instancias judiciales locales confirmaron plenamente el fallo definitivo en contra del imputado este viernes.

A propósito del lugar de reclusión, el joven sentenciado permanecerá bajo custodia en el Centro Integral para Adolescentes.

El recinto carcelario definitivo está ubicado estratégicamente en la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán.

El agresor fue formalmente hallado culpable por el doble feminicidio de las profesoras María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal.

Las autoridades judiciales correspondientes determinaron formalmente que “permanecerá internado en el Centro Integral para Adolescentes, con sede en Morelia”.

Reparación del daño y proceso legal

Como consecuencia directa del fallo, la autoridad judicial fijó un monto millonario por concepto de reparación económica del daño.

El joven sentenciado deberá pagar la cantidad de 3 millones 280 mil 769 pesos a las familias afectadas.

Este dictamen monetario se logró resolver ágilmente mediante la oportuna aplicación jurídica de un mecanismo de procedimiento abreviado.

De igual forma, las fiscalías estatales validaron plenamente la solicitud de la defensa para acelerar la conclusión del juicio.

Con respecto a las medidas de seguridad, el juez especializado no fijó ningún tipo de fianza económica disponible.

En su lugar, el juzgador dictó la medida cautelar restrictiva de prisión preventiva totalmente justificada contra el menor de edad.

Esta determinación legal impidió que el acusado enfrentara el proceso penal definitivo en un esquema de libertad condicional.

Las dependencias encargadas del caso señalaron oportunamente que “el juez no fijó ninguna fianza, sino que dictó la medida cautelar”.

Impacto social y detalles del ataque

Más allá de las aulas, este violento acontecimiento provocó una profunda conmoción social en todo el territorio mexicano.

La tragedia desató de inmediato un intenso debate público sobre la edad penal mínima en la República Mexicana.

Asimismo, diversos sectores de la población civil cuestionaron el fácil acceso de los adolescentes actuales a las armas de fuego.

Los expertos académicos explicaron que el fenómeno encendió alarmas urgentes sobre los alarmantes niveles de violencia en el ámbito escolar.

En relación con el ataque, la agresión armada ocurrió el pasado 24 de marzo de 2026 en Michoacán.

El adolescente disparó directamente un arma de fuego letal contra las dos profesoras de la preparatoria privada mencionada.

Afortunadamente, varios alumnos de la institución educativa reaccionaron con valentía logrando desarmar exitosamente al peligroso agresor de sus maestras.

Finalmente, los reportes oficiales del expediente confirmaron que los estudiantes “lograron desarmarlo y evitaron daños mayores” dentro del plantel.