Sheinbaum contesta a las amenazas de intervención de Trump

Sheinbaum destacó que se han logrado resultados en seguridad, disminuyendo casi el 50% los homicidios intencionales

Regeneración, 7 de abril 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno está tomando medidas contra el crimen organizado, al responder a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien alertó que tomaría acciones si México no luchaba de manera decidida contra los grupos criminales.

Resultados

Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.



¡Que viva la soberanía nacional! pic.twitter.com/dfvbKckZbk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Durante su habitual rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que su administración ha mostrado resultados palpables en el área de la seguridad.

Entre esos logros se encuentra una disminución cercana al 50% en los homicidios intencionales.

Asimismo, mencionó la eliminación de cerca de 2.500 laboratorios ilegales y numerosas detenciones apoyadas por investigaciones judiciales.

La presidenta señaló que México ha entregado a más de 90 personas que eran solicitadas por las autoridades estadounidenses.

Extradiciones

Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. pic.twitter.com/PSjE8GJUep — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Estos individuos estaban bajo custodia en cárceles del país, como parte de la colaboración bilateral en cuestiones de justicia.

Sin embargo, recordó que su Gobierno ha solicitado a Washington la entrega de personas relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como «huachicol».

El miércoles, Trump afirmó que el gobierno estadounidense intervendrá directamente si México «no realiza su trabajo en la lucha contra el narcotráfico».

El presidente republicano volvió a expresar su deseo de desplegar fuerzas en otro país.

«Si no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros», declaró el líder de la Casa Blanca.

Respuesta

La soberanía energética se construye para el bienestar del pueblo y la defensa de la patria. Resultados que transforman. https://t.co/BOcuT5hjO2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

En su respuesta a Trump, Sheinbaum destacó los avances en la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Consideró relevante que, por primera vez, la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos reconozca abiertamente la seriedad del consumo de sustancias.

La líder del Gobierno enfatizó que las conversaciones entre ambos países han generado progresos bajo el principio de respeto mutuo.

Además, subrayó que México busca mantener la confianza bilateral sin aceptar presiones que pongan en peligro su autonomía.

También mencionó que la estrategia implica la necesidad de detener el tráfico de armas desde EE. UU. a México, un factor que incrementa la violencia en el país.