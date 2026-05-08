Sheinbaum contesta a las amenazas de intervención de Trump

Sheinbaum destacó que se han logrado resultados en seguridad, disminuyendo casi el 50% los homicidios intencionales
Regeneración, 7 de abril 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno está tomando medidas contra el crimen organizado, al responder a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien alertó que tomaría acciones si México no luchaba de manera decidida contra los grupos criminales.
Resultados
Durante su habitual rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que su administración ha mostrado resultados palpables en el área de la seguridad.
Entre esos logros se encuentra una disminución cercana al 50% en los homicidios intencionales.
Asimismo, mencionó la eliminación de cerca de 2.500 laboratorios ilegales y numerosas detenciones apoyadas por investigaciones judiciales.
La presidenta señaló que México ha entregado a más de 90 personas que eran solicitadas por las autoridades estadounidenses.
Extradiciones
Estos individuos estaban bajo custodia en cárceles del país, como parte de la colaboración bilateral en cuestiones de justicia.
Sin embargo, recordó que su Gobierno ha solicitado a Washington la entrega de personas relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como «huachicol».
El miércoles, Trump afirmó que el gobierno estadounidense intervendrá directamente si México «no realiza su trabajo en la lucha contra el narcotráfico».
El presidente republicano volvió a expresar su deseo de desplegar fuerzas en otro país.
«Si no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros», declaró el líder de la Casa Blanca.
Respuesta
En su respuesta a Trump, Sheinbaum destacó los avances en la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Consideró relevante que, por primera vez, la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos reconozca abiertamente la seriedad del consumo de sustancias.
La líder del Gobierno enfatizó que las conversaciones entre ambos países han generado progresos bajo el principio de respeto mutuo.
Además, subrayó que México busca mantener la confianza bilateral sin aceptar presiones que pongan en peligro su autonomía.
También mencionó que la estrategia implica la necesidad de detener el tráfico de armas desde EE. UU. a México, un factor que incrementa la violencia en el país.